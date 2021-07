Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. „Eine Impfpflicht ist nicht der richtige Weg, aber jeder sollte sich seiner Verantwortung bewusst sein, sich und andere mit einer Impfung zu schützen“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) der Berliner Morgenpost. „Insbesondere auch mit der Zweitimpfung“, sagte Müller weiter. Wegen der zunehmenden Ausbreitung der Delta-Variante sollten Abstands- und Hygieneregeln und besonders das Maske-Tragen in Innenräumen weiter gelten, damit die Infektionszahlen niedrig bleiben, wurde Müller zitiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstag eine Impfpflicht wie in Frankreich abgelehnt. „Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben“, sagte Merkel nach einem Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in Berlin. Sie glaube nicht, dass durch eine Veränderung dieser Aussage Vertrauen gewonnen werden könne. Das könne man gewinnen, indem man für das Impfen werbe.

Senatorin Kalayci: Diskussion um Impfpflicht noch verfrüht

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sieht den Zeitpunkt für eine Impfpflicht-Debatte in der Pandemie noch nicht gekommen. „Diese Diskussion ist noch verfrüht“, sagte sie am Mittwochmorgen im rbb-Inforadio. Dennoch sei die Impfquote in Berlin mit momentan fast 43 Prozent nicht hoch genug. „Zugegeben: Es reicht noch nicht“, sagte Kalayci im Radio-Interview. Ihr Ziel sei es deshalb, Menschen mit kreativen und neuen Wegen anzusprechen. Ab Samstag können sich zum Beispiel Menschen auf dem Parkplatz einer Ikea-Filiale in Lichtenberg impfen lassen.