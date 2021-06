Berlin - Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat angesichts der Risiken durch die ansteckendere Delta-Variante zu Vorsicht gemahnt. „Wir haben gerade umfassend gelockert. Jetzt müssen wir abwarten beziehungsweise alle miteinander dafür sorgen, dass die Entwicklung nachhaltig ist“, sagte Kalayci am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir Berlinerinnen und Berliner müssen vorsichtig bleiben, da die Verbreitung der Delta-Variante als Risiko da ist.“

Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung gibt es in Berlin derzeit 156 nachgewiesene Fälle der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Variante. Es sei aber eine Zunahme der Delta-Variante bei insgesamt abnehmenden Infektionszahlen zu beobachten. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin war am Freitag mit 8,4 zum ersten Mal seit langem wieder einstellig. Am Donnerstag wurde der Wert noch mit 10,7 und am Mittwoch mit 12,2 angegeben.

RKI-Chef Wieler bittet um weitere Vorsicht

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat davor gewarnt, Erfolge in der Pandemiebekämpfung zu verspielen. RKI-Präsident Lothar Wieler sagte am Freitag in Berlin, durch die ansteckendere Delta-Variante, die bisher auf niedrigem Niveau in Deutschland kursiere, könne sich das Virus wieder verbreiten. Vor allem durch Impfen, Masketragen in Innenräumen und Abstandhalten könnten wiedergewonnene Freiheiten aber erhalten bleiben, sagte Wieler.

Seit Freitag gelten in Berlin eine Reihe von Lockerungen der Corona-Maßnahmen. So sind beispielsweise wieder Veranstaltungen im Freien mit bis 1000 Menschen erlaubt genau wie der Verkauf von Alkohol ab Mitternacht. Bei Tanzveranstaltungen unter freiem Himmel dürfen bis zu 250 Personen teilnehmen, wenn sie einen negativen Corona-Test nachweisen können.