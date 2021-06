Berlin - In Berlin geht die Zahl der Corona-Infizierten weiter nach unten – trotz der Ausbreitung der Delta-Variante . Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Hauptstadt am Sonntagmorgen bei 6,5 . Das teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seinem Dashboard mit. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 6,7. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert haben.

In den vergangenen 24 Stunden haben sich sechs weitere Menschen in Berlin mit Corona angesteckt. Im gleichen Zeitraum kamen keine neuen Todesfälle hinzu, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehen.

Ab Anfang Juli treten in Berlin neue Corona-Lockerungen in Kraft. Die Kontaktbeschränkungen im Freien werden aufgehoben. Draußen ist dann noch mehr möglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit bundesweit 5,7 an (Vortag: 5,9; Vorwoche: 8,8). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden acht neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 16 Tote. Die zuerst in Indien nachgewiesene Delta-Variante macht in Deutschland etwa 15 Prozent der Neuinfektionen aus. Trotzdem entspannt sich die Lage insgesamt.