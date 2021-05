Berlin - In Berlin ist das Corona-Infektionsgeschehen auch heute weiter rückläufig. Das geht aus den Zahlen des RKI-Dashboards vom Sonntagmorgen hervor (Stand 3.11 Uhr). Der Wert ist damit wieder deutlich gesunken. Am Vortag (Samstag) lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin bei 36. Weitere Zahlen zu Berlin werden im Laufe des Tages erwartet.

Auch bundesweit entspannt sich die Corona-Lage: Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Sonntagmorgen mit bundesweit 35,2 an (Vortag: 37,5; Vorwoche: 64,5).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 56 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 82 Tote gewesen.