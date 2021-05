Berlin - In Berlin wurden am Freitag 285 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus den Zahlen des RKI-Dashboards vom Samstagmorgen hervor (Stand 3.11 Uhr). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt den zweiten Tag in Folge wieder leicht an. Sie liegt nun bei 36. Am Vortag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin bei 35. Außerdem wurden 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert.

5426 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 5426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 7082 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 37,5 an (Vortag: 39,8; Vorwoche: 66,8).

An Feiertagen wie Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet.