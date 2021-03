Tel Aviv - Dank der Massenimpfungen gegen das neuartige Coronavirus hat in Israel ein Konzert mit Hunderten Zuschauern stattgefunden. Rund 500 gegen Covid-19 geimpfte Menschen mit Masken kamen am Freitag in Tel Aviv in einem Stadion zusammen, das Platz für bis zu 30.000 Zuschauer bietet. Sie durften sich ein Konzert des israelischen Popsängers Ivri Lider anhören.

„Das ist echt cool. Ich bin so froh“, sagte Konzertbesucherin Reut Gofer bei ihrer Ankunft im Stadion. „Ich hoffe, das ist der Beginn einer Zeit, in der wir zu unserem normalen Leben zurückkehren.“ Das Konzert am Freitag war das erste von vier derartigen Musikveranstaltungen, die die Stadtverwaltung von Tel Aviv organisiert hat.

Nach einem dritten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie hatte Israel im Februar mit schrittweisen Lockerungen der Restriktionen begonnen. So durften bereits Einkaufszentren, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Hotels und einige kulturelle Einrichtungen wieder öffnen. In den meisten Fällen ist der Besuch aber Menschen vorbehalten, die gegen das neuartige Coronavirus immunisiert sind und daher ihre Einstufung in die Kategorie „Grün“ nachweisen können.

Israels Impfkampagne ist äußerst erfolgreich. Schon mehr als die Hälfte der neun Millionen Einwohner hat bereits beide Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten.