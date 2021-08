Berlin - Im September laufen in Deutschland flächendeckend die Auffrischungsimpfungen für Corona-Risikogruppen an. Das betrifft zum Beispiel Menschen über 80 Jahre, Personen mit Immunschwäche oder bestimmten Vorerkrankungen. Auch wer bei der ersten Impfserie einen Vektor-Impfstoff von Astrazeneca (zweimal) oder von Johnson & Johnson (einmal) erhalten hat, kann sich gegebenenfalls schon eine Auffrischung abholen.

Die Voraussetzung ist stets: Die letzte Impfserie muss mindestens sechs Monate zurückliegen. Die konkrete Umsetzung der Auffrischungen ist Ländersache – in Berlin können bis zu 200.000 Menschen ab September eine Corona-Auffrischungsimpfung bekommen.

Doch welchen Effekt bringt die neuerliche Impfung gegen Corona? Und wer braucht ihn wirklich? Wichtige Fragen und Antworten im Überblick:

Hat sich die Stiko schon positioniert?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) hat noch keine Empfehlung für die Auffrischung ausgesprochen. Sie beschäftigt sich zwar mit der Thematik, vor Ende September/Anfang Oktober wird sie sich nach Auskunft des RKI aber nicht dazu positionieren können.

Wo gibt es die Auffrischungsimpfung?

Laut Beschluss der Gesundheitsminister der Länder soll es sie bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, in Impfzentren oder im Betrieb geben können. Auch mobile Impfteams sollen ausrücken, zum Beispiel zu Pflegeeinrichtungen. In Berlin seien die Arztpraxen aufgefordert, die Impfungen bei den ambulant Pflegebedürftigen sicherzustellen. Alle anderen aus den infrage kommenden Gruppen, etwa Ältere, die nicht pflegebedürftig seien, könnten sich ebenfalls in ihrer Arztpraxis impfen lassen. Auch in Impfzentren gebe es Kapazitäten.

Warum wird Risikogruppen die Impfung nahegelegt?

Weil diese Menschen mit der ersten Impfserie häufig keine oder eine nur vergleichsweise geringe Immunität aufgebaut haben.

Risikogruppen könnten mit der ersten Impfserie keine oder nur eine geringe Immunität aufgebaut haben. Das betrifft zum Beispiel Personen mit geschwächtem Immunsystem, etwa in Folge einer Organtransplantation. „Da wissen wir, dass ihr Körper zum Teil gar nicht auf die beiden Impfungen reagiert hat. Der muss mitunter erst mal dahin gebracht werden, dass sich überhaupt Antikörper entwickeln“, sagt Prof. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Womöglich brauchen sie dafür sogar nicht nur eine dritte, sondern auch noch eine vierte Impfung.

Unter den hochbetagten Menschen habe ein Großteil zwar auf die Corona-Impfungen reagiert, sagt Watzl, aber eben weniger stark als Jüngere. Das bedeutet, dass ihr durch die Corona-Impfung aufgebauter Immunschutz gegen das Virus im Vergleich oft weniger gut ist. Und er nimmt scheinbar auch schneller ab als bei Jüngeren, so Watzl.

Warum werden die Auffrischungen gerade jetzt großflächig angeboten?

Da viele Ältere, Immungeschwächte und Menschen mit Vorerkrankungen als erste geimpft wurden, sei es wichtig, dass man bei ihnen jetzt auffrischt, erklärt Watzl. Gerade angesichts steigender Infektionszahlen sollten diese Risikogruppen für den Herbst und Winter gut geschützt sein.

Zwar ist bei sogenannten Durchbruchs-Infektionen, also wenn Geimpfte sich anstecken, die Gefahr schwerer Verläufe auch für Risikogruppen geringer – sie besteht aber. Und sie steigt, je weniger gut der durch die Impfung aufgebaute Schutz im Körper ist. Außerdem sind Langzeitfolgen wie Long Covid aktuell nicht auszuschließen.

Warum wird nur mRNA-Impfstoff für die Auffrischung genommen?

Erst eine Spritze mit dem Vektor-Impfstoff von Astrazeneca, dann eine Spritze mit einem mRNA-Impfstoff etwa von Biontech/Pfizer: Diese Kombination bei der ersten Impfserie war laut Watzl mit Blick auf die Schutzwirkung bisher am erfolgreichsten.

Das hängt vereinfacht gesagt damit zusammen, dass das Immunsystem auf unterschiedliche Arten eine Immunität gegen das Virus aufbauen kann und die verschiedenen Impfstoffe hier in jeweils verschiedenen Bereichen besser oder schlechter wirken.

Der Vektor-Impfstoff legt eine Grundlage, auf der der mRNA-Impfstoff die Immunabwehr noch mehr stärkt. Das funktioniert aber nur in dieser Reihenfolge und nicht umgekehrt, sagt Watzl. Wer also schon zweimal mit einem mRNA-Impfstoff geimpft wurde, dem würde eine dritte Impfung mit einem Vektor-Impfstoff nicht so viel bringen wie eine dritte mRNA-Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna.

Wer bisher zweimal den Impfstoff von Astrazeneca- oder einmal jenen von Johnson & Johnson bekommen hat, erhält durch die dritte Impfung mit dem mRNA-Impfstoff laut Immunologe Watzl „wahrscheinlich einen tollen Schutz“. Das ist auch ein Grund, warum diese Personen ebenfalls ein Auffrischungsangebot bekommen sollen.

Helfen Antikörpertests bei dieser Impfentscheidung?

Es gibt laut Watzl dabei ein Problem: Es fehle weiterhin ein konkreter Grenzwert für die gemessene Antikörperkonzentration im Blut, ab dem man sicher sagen könnte, dass noch ein wirksamer Schutz besteht. Deshalb ergebe so ein Test für die meisten Menschen zur Abschätzung der Sinnhaftigkeit der Auffrischung im Moment keinen Sinn. Es gibt aber Ausnahmen: Menschen mit Immunschwäche etwa könnten durch den Test sehen, ob eine Impfung überhaupt angeschlagen hat.