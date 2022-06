Der Gründer der „Querdenken-Bewegung“, Michael Ballweg, ist am Mittwoch in Stuttgart festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ohne Ballwegs Namen zu nennen, wurden am Mittwoch sein Wohnhaus und Geschäftsräume durchsucht.

Der ehemalige Unternehmer steht demnach im Verdacht, seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendungen eingeworben und hierbei die Geldgeber über die beabsichtigte Verwendung getäuscht zu haben. Die Vorwürfe lauten, wie es heißt, auf Betrug und Geldwäsche.

Laut Ermittlungen soll Ballweg einen höheren sechsstelligen Betrag eingeworben und zweckwidrig für sich selbst verwendet haben. Konkret habe er bei Anhängern seiner corona-kritischen Bewegung um Geld zur Demo-Finanzierung geworben. Geldmittel seien aber anderweitig genutzt worden, berichtet das Portal t-online unter Berufung auf einen Insider.

Michael Ballweg soll einem Haftrichter vorgeführt werden

Bei der Durchsuchung wurden offenbar auch Vermögenswerte beschlagnahmt. Ballweg solle noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es. Bei einer zweiten Tatverdächtigen soll es sich laut t-online um Ballwegs Ehefrau handeln.

Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, begrüßte auf Twitter das „rechtsstaatliche Vorgehen gegen Ballweg“ als „gute Nachricht für die wehrhafte Demokratie“.

„Querdenken“-Anwalt Ludwig: Die Vorwürfe sind konstruiert

Der „Querdenken“-Anwalt Ralf Ludwig erklärte laut t-online, dass die Vorwürfe „konstruiert“ seien. Es gehe darum, die führenden Köpfe der corona-kritischen Szene „mit staatlicher Gewalt“ zu verfolgen.

Michael Ballweg hatte am 18. April 2020 in Stuttgart zur ersten angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Politik eingeladen. Nachdem zunächst nur wenige Menschen den Aufrufen gefolgt waren, kam es später zu zahlreichen Massenkundgebungen in ganz Deutschland.