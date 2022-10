Lehrkräfte von mehreren Berliner Schulen haben in den letzten Tagen Drohbriefe von mutmaßlichen Corona-Leugnern erhalten. Dies betreffe 34 Schulen in neun Bezirken, teilte der Bildungsstaatsekretär Alexander Slotty am Donnerstag im Abgeordnetenhaus mit.

Die Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) soll bereits Strafanzeige erstattet haben. „Jegliche Gewaltandrohungen gegen unsere Lehrkräfte, die in der Pandemie besonders gefordert waren und sind, stellen ein absolutes No-Go dar“, teilte Busse mit. „Hierauf müssen wir alle entschieden reagieren.“

In den Drohbriefen sollen Lehrkräfte unter anderem als „Corona-Nazis“ betitelt worden sein. Ebenfalls hätten die jeweiligen Absender gedroht, Lehrpersonal an den Schulen „die Nase zu brechen“ oder „aufzuschlitzen“, wenn wieder Corona-Maßnahmen umgesetzt würden, zitierte die Bildungsverwaltung aus den Briefen.

Die Inzidenz in Berlin liegt aktuell bei 289

In einer Erklärung stellen sich die bildungspolitischen Sprecher der Berliner Regierungsparteien,Marcel Hopp (SPD), Marianne Burkert-Eulitz, Louis Krüger (Grüne) sowie Franziska Brychcy (Linke), hinter der Entscheidung der Senatorin Busse und verurteilen die Drohbriefe „auf Schärfste“.

Die rot-grün-rote Koalition sehe „für eine offene Schule einen guten Infektionsschutz“ vonnöten. Daran würden auch Einschüchterungsversuche nichts ändern, so die Bildungspolitiker. Allerding gelten aktuell keine Masken- und Testpflicht. Je nach Infektionslage könne beides jedoch wieder eingeführt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin liegt derzeit bei 289.