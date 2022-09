Der Herbst ist da. Mit der neuen Jahreszeit kommen einige Änderungen auf Kundinnen und Kunden sowie Verbraucherinnen und Verbraucher zu. Sei es das neue Infektionsschutzgesetz, der auslaufende Impf-Schutz für einige oder die Gasumlage. Einige Neuerungen sorgten und sorgen für hitzige Debatten, vor allem die Gasumlage und die neuen Corona-Regeln. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Gasumlage

Mit der Gasumlage, die zum 1. Oktober eingeführt wird, soll bezweckt werden, dass große Gasimporteure geschützt werden. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet dies allerdings einen Anstieg des Gaspreises auf 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Die Gasumlage ist jedoch heftig umstritten. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sie jüngst infrage gestellt.

Mindestlohn

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Oktober auf 12 Euro. Dies ist bereits die zweite Erhöhung in diesem Jahr. Im Juli war der Mindestlohn bereits auf 10,45 Euro gestiegen. Einzelne Unternehmen zahlen einen höheren Mindestlohn als gesetzlich vorgeschrieben. So zahlt die Deutsche Bahn mindestens 12,62 Euro pro Stunde.

450-Euro-Jobs

Auch die Grenze für Minijobs steigt: Wer bislang 450 Euro im Minijob verdient hat, darf nun 520 Euro verdienen. Wer durch einen Hinzuverdienst oder ein Ehrenamt oberhalb der Minijob-Grenze bis zu 1.000 Euro hinzuverdient, soll 30 statt 20 Prozent der Einkünfte behalten können. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte die Anhebung der Minijobgrenze.

Corona-Regeln

Vom 1. Oktober bis 7. April 2023 gilt das neue Infektionsschutzgesetz. Das bedeutet, dass unter anderem die Maskenpflicht im öffentlichen Personenfernverkehr, Pflegeinrichtungen, Kliniken und in Arztpraxen weiterhin gilt. In Flugzeugen muss keine Maske mehr getragen werden. Wer ein Krankenhaus, eine Pflegeeinrichtung oder eine vergleichbare Einrichtung aufsuchen will, muss einen aktuellen Testnachweis vorlegen. Die Bundesländer können darüber hinaus weitere Maßnahmen festlegen – so zum Beispiel eine Maskenpflicht in Schulen oder in Restaurants und Clubs.

Verpflichtender Heizungscheck

Alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Gasheizungen müssen bis zum Ablauf der übernächsten Heizperiode 2023/24 einen Heizungscheck vorzunehmen. Dies legt die neue Verordnung „zur Sicherung der Energieversorgung durch mittelfristig wirksame Maßnahmen“ fest. Demnach müssen Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer unter anderem ihre Heizungseinstellungen prüfen und ggf. optimieren. Gaszentralheizungen in größeren Gebäuden müssen hydraulisch abgeglichen, technisch veraltete, ineffiziente Heizungspumpen ausgetauscht werden.

Impfschutz

Zwei Impfungen reichen ab Oktober nicht mehr aus, um als vollständig geimpft zu gelten. Wer zusätzlich zu den beiden Impfungen genesen ist, gilt ebenso wie Menschen, die den Impf-Booster erhalten haben, als vollständig geimpft.