Tübingen - Belebte Cafés und Biergärten, eine gut gefüllte Fußgängerzone. So sah es am Freitag in Tübingen aus. Mit einem negativen Coronatest sind in der Stadt seit dem 16. März wieder Restaurantbesuche und das Einkaufen in Geschäften möglich. An neun Teststationen können sich Passanten und Besucher testen lassen. Wer ein Negativ-Ergebnis hat, kann mit einem Tagesticket shoppen und bummeln gehen.

Das Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“, das in der 90.000-Einwohner-Stadt für drei Wochen laufen soll und von der Universität Tübingen wissenschaftlich begleitet wird, wird bundesweit aufmerksam beobachtet. Es gibt auch kritische Stimmen, die den Alleingang in Corona-Zeiten schwierig finden. Im Kern geht es aber um die Frage: Welche lokalen Lockerungen sind durch einen intensiven Einsatz von Schnelltests möglich – ohne dass Infektionen ansteigen?

Mit dem Projekt kehrt jedenfalls Leben in die Innenstadt zurück. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) ist von den Bildern, die er am Freitagnachmittag aufgenommen hat und anschließend auf Facebook postete, sichtlich gerührt. Abgesehen von den Alltagsmasken sieht es fast aus wie vor der Corona-Pandemie. Das Modell-Projekt zieht aber auch Touristen an, die mit einem Tagesticket endlich wieder Normalität ausprobieren wollen. So schreibt Palmer auf Facebook. „@so schön war gestern Und nochmal der Appell: Heute nicht nach Tübingen reisen. Die Tickets sind schon weg.“