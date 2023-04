Neue Welle? WHO beobachtet nun Corona-Variante XBB.1.16 „Wir sehen Charakteristika, die auf eine erhöhte Ansteckungskapazität hindeuten“, heißt es von der WHO. Nun wird die die Variante auf die Beobachtungsliste aufgenommen. dpa

Ein positiver Covid-Schnelltest. Bihlmayerfotografie/imago

Genf -Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Coronavirus-Variante XBB.1.16 auf ihre Beobachtungsliste genommen. „Wir sehen Charakteristika, die auf eine erhöhte Ansteckungskapazität hindeuten“, sagte WHO-Nothilfedirektor Mike Ryan am Dienstag in Genf.