Hamburg/Berlin - Zehntausende Menschen haben am Samstag in Hamburg und vielen weiteren deutschen Städten gegen die Corona-Politik protestiert. Nach Polizeiangaben zogen allein in Hamburg etwa 16.000 Menschen am Nachmittag unter dem Motto „Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern“ durch die Innenstadt. Zu größeren Zwischenfällen kam es laut Polizei zunächst nicht. Obwohl der Veranstalter die Teilnehmer über Lautsprecher aufforderte, die Masken- und Abstandspflicht einzuhalten, waren in der Menge viele Menschen ohne Masken und Abstand unterwegs. Die Polizei hatte strenge Kontrollen angekündigt. Ein Demo-Teilnehmer habe einen Davidstern mit der Aufschrift „ungeimpft“ an der Kleidung getragen, twitterte die Polizei. Gegen die Person sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet worden. Während der Demonstration kam es in der Innenstadt aufgrund von Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen.

Auch in anderen deutschen Städten demonstrierten tausende Gegner der Corona-Politik. In der mecklenburg-vorpommerischen Landeshauptstadt Schwerin zählte die Polizei rund 1600 Teilnehmer. Der Veranstalter hingegen sprach von 2000 Teilnehmern, sagte eine Polizeisprecherin. Der Demonstrationszug durch die Innenstadt sei störungsfrei verlaufen. „Eltern und Großeltern sagen !!!NEIN!!! zur Covid-19 Impfung für Kinder!“, stand auf einem Banner am Kopf des Demonstrationszuges, der von lauten Trommeln und Trompeten angefeuert wurde. Zu einer zeitgleich stattfindenden Gegendemo unter dem Motto „Schwerin bleibt solidarisch - Gemeinsam mit Vernunft durch die Corona-Pandemie!“ seien lediglich 23 Menschen erschienen, sagte die Polizeisprecherin weiter. Zusammenstöße mit der Teilnehmern der Demo gegen die Corona-Maßnahmen habe es nicht gegeben.

In Berlin demonstrierten Dutzende Menschen bei einem Auto- und Fahrradkorso gegen die Corona-Maßnahmen. Die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Die Polizei zählte mehr als 100 Fahrzeuge, 20 Räder und insgesamt etwa 150 Teilnehmer.

Auch im baden-württembergischen Freiburg gingen mehrere Tausend Menschen auf die Straße. Der angemeldete Protest fand unter strengen Auflagen statt. Zuvor hatte Freiburg eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der mit „sofortiger Wirkung sogenannte Montagsspaziergänge“ untersagt werden, sofern sie nicht angemeldet wurden.

Im hessischen Frankfurt gingen laut Polizei etwa 5000 Menschen bei einer angemeldeten Veranstaltung auf die Straße. Knapp 2000 waren es im mittelhessischen Wetzlar. Hier gab es auch eine Gegendemo mit rund 500 Teilnehmern. In Trier protestierten nach Polizeiangaben etwa 1250 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen, etwa 100 versammelten sich zu einer Gegendemonstration.

Lauterbach spricht von „kleiner Gruppe“ der Impfgegner

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte der Welt am Sonntag unterdessen, die Debatte der Impfgegner und Corona-Leugner habe jedes Maß und Ziel verloren. „Eine kleine Gruppe ist bereit, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Tisch zu wischen und sich freiwillig in eine Blase von Scheinwahrheiten zu begeben“, sagte er. Das sei eine „neue und beängstigende Entwicklung“ in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Auch im Nachbarland Österreich sind am Samstag erneut zehntausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Allein im Zentrum der österreichischen Hauptstadt Wien protestierten 40.000 Menschen gegen die von der Regierung beschlossene Impfpflicht. Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen verliefen laut Polizei meist friedlich, es habe dennoch einige Festnahmen gegeben. Die Teilnehmer demonstrierten in Sprechchören und auf Plakaten vor allem gegen den Beschluss der österreichischen Regierung, zum 1. Februar eine Impfpflicht einzuführen.

Trotz der nicht abreißenden Proteste gegen diese Maßnahme erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer, dass die Impfpflicht wie geplant umgesetzt werden solle. „Dass sie kommt, steht für mich außer Frage“, sagte er am Samstag in einem Radiointerview. (mit dpa und afp)