Wegen strenger Corona-Regeln: Aufstand bei Foxconn in China Bereits vor einigen Wochen kam es rund um das größte iPhone-Werk der Welt in Zhengzhou wegen strikter Corona-Regeln zu Unruhen. Nun eskalieren die Ausschreitungen. dpa

Dieses Bild aus einem AFP-Video vom 23. November 2022 zeigt, wie Arbeiter in der iPhone-Fabrik von Foxconn in Zhengzhou in Zentralchina mit der Polizei zusammenstoßen. AFPTV/AFP PHOTO

Peking -Rund um das größte iPhone-Werk der Welt ist es wegen der strikten Corona-Maßnahmen in China zu Protesten und Ausschreitungen gekommen. Der taiwanische Apple-Zulieferer Foxconn, der das Werk in der chinesischen Metropole Zhengzhou betreibt, bestätigte am Mittwoch die Zusammenstöße.