Am Montag sollte der erste Prozess wegen angeblicher Impfschäden beginnen. Jetzt wurde der Prozess abgesagt, der Grund: ein Befangenheitsantrag gegen den Richter.

Am Montag sollte eigentlich der erste Prozess wegen angeblicher Impfschäden beginnen – gegen den Impfstoffhersteller Biontech.

Am Montag sollte eigentlich der erste Prozess wegen angeblicher Impfschäden beginnen – gegen den Impfstoffhersteller Biontech. John MacDougall/AFP

Das Hamburger Landgericht hat den ersten Prozesstermin um einen möglichen Impfschaden überraschend abgesagt. Angeklagt ist der Impfstoffhersteller Biontech. Ein Gerichtssprecher erklärte, die Klägerin habe einen Befangenheitsantrag gegen den Richter gestellt. Ihr Anwalt beanstandete, dass der Fall am ersten Prozesstag vor einem Einzelrichter und nicht vor einer Kammer verhandelt werden solle. Nun muss die Kammer ohne den Einzelrichter über den Antrag entscheiden. Das kann laut dem Sprecher einige Tage dauern.

Der Hamburger Fall sollte nach Angaben von Biontech die bundesweit erste mündliche Verhandlung in solch einem Verfahren wegen des Impfstoffs Comirnaty sein. Die Klägerin sagt, sie leide seit und infolge der Impfung an Beschwerden wie Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten sowie Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen.

Klägerin fordert mindestens 150.000 Euro Schmerzensgeld

Die Hamburgerin, die nach Angaben eines Gerichtssprechers Medizinerin ist, will ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro. Zudem solle festgestellt werden, dass Biontech zum Ersatz von möglichen materiellen Schäden verpflichtet wird. Biontech hatte nach einer Prüfung der Vorwürfe gefordert, die Klage als unbegründet abzuweisen.

Nach früheren Angaben von Rechtsanwaltskanzleien sollten bundesweit in etwa 180 Klagen wegen mutmaßlicher gesundheitlicher Schäden nach Impfungen gegen das Coronavirus eingereicht oder in Vorbereitung sein. Sie richten sich gegen verschiedene Vakzinhersteller. In Deutschland wurden laut Behörden bis April 2023 rund 64,9 Millionen Menschen geimpft.