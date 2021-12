Berlin - Die Hochschulen in Berlin wollen trotz hoher Infektionszahlen am Präsenzveranstaltungen festhalten. Wie die Senatskanzlei am Mittwoch mitteilt, soll die Lehre vor Ort weiterhin ermöglicht und angeboten werden. Dafür wurden die aktuellen Corona-Regeln an den Unis noch einmal angepasst.

Die Rückkehr zum reinen Online-Betrieb an den Hochschulen sollte angesichts der Bedeutung von persönlicher Begegnung erst als eine der letzten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung erwogen werden, heißt es in der Mitteilung. Die Hochschulen entscheiden auf Grundlage der jeweiligen Lage vor Ort, zu welchen Anteilen Präsenzangebote durchgeführt werden sollen.

Die Impfquote unter den Berliner Studenten sei überdurchschnittlich hoch, die Hochschulen setzen umfassende Hygienemaßnahmen um, hieß es von der Senatskanzlei. Sowohl Studenten als auch das Lehrpersonal würden sich an die Corona-Regeln halten und die Möglichkeiten der Kombination von Präsenz- und Online-Angeboten sehr gut ausschöpfen.