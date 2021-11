Berlin - Die sich verschärfende Corona-Lage war am Dienstag das wichtigste Thema im Berliner Senat. Erst seit Montag gelten in Berlin strengere Corona-Regeln in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Der Senat hatte sich in der Vorwoche auf 2G für ganz Berlin geeinigt. Nun soll 2G plus in der nächsten Senatssitzung beschlossen werden. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte auf einer Pressekonferenz an: „Wir bereiten das für nächste Woche vor, dass wir über 2G hinaus die Möglichkeit haben, 2G plus umzusetzen.“

Offen ist noch die Frage, ob 2G plus zur Pflicht für Veranstalter wird. Das werden Senat und Verwaltung kommende Woche klären. Für Veranstaltungen sowie für Restaurant- und Café-Besuche bräuchte man bei 2G plus neben dem Genesenennachweis oder dem Impfnachweis als Besucher noch einen Zusatz, wie Müller erklärte. 2G plus könne zusätzlich Maskenplicht, Abstandsgebot oder ein zusätzlicher, negativer Corona-Test bedeuten.

Eine 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), wie sie gerade auf Bundesebene von der künftigen Ampelkoalition angedacht ist, wird es in Berlin erst mal nicht geben, wie am Dienstag aus Senatskreisen zu hören war.

Das gilt seit Montag schon: Zu Restaurants, Kinos, Theatern, Museen, Galerien oder Konzerthäusern haben nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt, nicht Getestete (3G). Das betrifft auch Sporthallen, Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen, Spielhallen, Friseur- und Kosmetiksalons, Fitness- und Tanzstudios. Davon ausgenommen sind Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, und solche, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin jetzt bei 315

Am Dienstag erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz zur Ausbreitung des Coronavirus in Berlin neue Rekordwerte. Der Inzidenzwert wurde im täglichen Lagebericht der Gesundheitsverwaltung am Dienstagmorgen mit 315,8 angegeben. Die Zahl gibt an, wie viele nachgewiesene Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden.

Die Inzidenz ist aber nur einer von mehreren Werten, um die Entwicklung in der Pandemie zu beurteilen. Die Corona-Inzidenz-Ampel des Senats steht aktuell auf Rot. Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten wurde mit Gelb bewertet, der Wert lag nach Senatsangaben bei 15,4 (Montag 13,7). Die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz zeigte mit 3,7 Grün (Montag 3,2). Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner nach einer Corona-Infektion innerhalb von einer Woche ins Krankenhaus eingewiesen wurden. (mit dpa)