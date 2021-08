Madrid/Berlin - Die spanische Regierung hat Berlin als Corona-Risikogebiet eingestuft. Das geht aus der aktualisierten Risikogebietsliste des spanischen Gesundheitsministeriums hervor. Neben dem schon zuvor so eingestuften Hamburg sind auch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Saarland als Risikogebiete hinzugekommen. Die restlichen Regionen Deutschlands gelten nicht als Risikogebiete.

Für Personen ohne vollständigen Impfschutz bedeutet die Einstufung nun, dass sie bei der Einreise in Spanien über einen negativen Corona-Test verfügen müssen. Genesene müssen ein Zertifikat über ihre Genesung vorweisen. Die Zertifikate werden von den Fluggesellschaften vor dem Abflug nach Spanien oder spätestens nach der Ankunft am Flughafen kontrolliert. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen. Eine digitale Reiseanmeldung ist in jedem Fall Pflicht.

Deutschland hat ganz Spanien als Hochrisikogebiet eingestuft. Bei der Rückkehr nach Deutschland müssen alle, die nicht geimpft oder genesen sind, zehn Tage in Quarantäne, die wiederum frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden kann.