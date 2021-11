Die neue Corona-Variante B.1.1.529 – das Wichtigste in Kürze: In Südafrika ist die neue Coronavirus-Variante B.1.1.529 entdeckt worden. Ihr Auftreten löst international große Besorgnis aus.

Die Variante könnte wegen ungewöhnlich vieler Mutationen hoch ansteckend sein und den Impfschutz leichter durchbrechen.

B.1.1.529 ist bisher etwa in Südafrika, Botswana, Hongkong und Israel aufgetreten. Sie gilt als Ursache der hohen Corona-Zahlen in Südafrika.

Deutschland hat Südafrika am Freitag zum Virusvariantengebiet erklärt. Großbritannien und Israel zum Beispiel schränken den Flugverkehr ein. Italien, Österreich und weitere Länder verschärfen die Einreiseregeln.

Bundesregierung, EU-Kommission und WHO äußern sich angesichts der neuen Coronavirus-Variante besorgt.

Börse reagiert: Angst vor Virusmutation drückt Dax tief ins Minus

Sorgen um die neue Coronavirus-Mutation im südlichen Afrika haben den Dax vor dem Wochenende tief ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex fiel bis zum Freitagmittag um fast drei Prozent auf 15.450 Punkte, bei zeitweise weniger als 15.300 Punkten war er zuvor auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gerutscht.

WHO-Beratungen zu neuer Corona-Variante am Nachmittag

Ein Expertengremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird am Freitagnachmittag über die Einstufung der neuen Corona-Variante B.1.1.529 beraten. Es gehe dabei unter anderem um die Frage, ob die Mutante als „besorgniserregende Variante“ („variant of concern“) oder als „Variante unter Beobachtung“ („variant of interest“) klassifiziert werden soll, hieß es von der UN-Behörde. Danach sollen Medien und Regierungen über das Ergebnis und mögliche Maßnahmen informiert werden.

Ob B.1.1.529 wirklich ansteckender oder aggressiver ist als bisherige Varianten, wird sich laut WHO erst in einigen Wochen herausstellen. Die im südlichen Afrika aufgetretene Version des Virus sei bislang weniger als 100 Mal genetisch sequenziert worden. „Erste Analysen zeigen, dass diese Variante eine große Zahl an Mutationen aufweist, die näher geprüft werden müssen“, teilte die WHO mit. Laut der Definition der WHO sind „besorgniserregende Varianten“ leichter übertragbar oder führen zu schwereren Verläufen der Atemwegserkrankung Covid-19. Außerdem können sie die Wirksamkeit von Impfstoffen, Medikamenten, Virustests oder Corona-Maßnahmen herabsetzen.

DRV: Etwa 400 Urlauber mit Reiseveranstaltern im südlichen Afrika

Nach der Einstufung Südafrikas als Virusvariantengebiet werden deutsche Veranstalter nach Angaben des Branchenverbandes DRV Reisen ins südliche Afrika stornieren oder umbuchen. Die betroffenen Gäste würden entsprechend informiert, erklärte der DRV am Freitag. „Reiseveranstalter gehen verantwortungsvoll mit der neuen Situation um und werden ihre Gäste aktiv informieren und wenn von den Kunden gewünscht auch vorzeitig zurück nach Deutschland bringen.“ Aktuell befinden sich nach Schätzung des DRV bis zu 400 Gäste mit deutschen Reiseveranstaltern im südlichen Afrika.

Malta schränkt Reisen wegen Corona-Variante B.1.1.529 ein

Malta hat wegen Sorgen vor einer neuen Ausbreitung des Coronavirus vorsorglich eine Reisebeschränkung für sechs afrikanische Länder verhängt. Reisen von und nach Südafrika, Namibia, Lesotho, Botsuana, Eswatini und Simbabwe seien ab Mitternacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag untersagt, erklärte Gesundheitsminister Chris Fearne. Grund dafür seien die Ansteckungen mit der Variante B.1.1.529 im südlichen Afrika.

Tschechien verbietet Nicht-EU-Bürgern Einreise aus Südafrika

Tschechien verbietet Nicht-EU-Bürgern aufgrund der neuen auftretenden Corona-Variante B.1.1.529 die Einreise aus Südafrika, Namibia, Mosambik, Sambia und vier weiteren afrikanischen Staaten. Das gelte von Samstag an, teilte das Außenministerium in Prag mit. Für Tschechen und andere EU-Bürger, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem dieser Staaten aufgehalten haben, sind demnach strenge Quarantänemaßnahmen geplant.

Experte: Impfungen „fast sicher“ weniger effektiv gegen B.1.1.529

Die derzeit verfügbaren Corona-Impfstoffe sind nach Ansicht eines britischen Experten „fast sicher“ weniger effektiv gegen die im südlichen Afrika entdeckte neue Variante B.1.1.529. Das sagte James Naismith, Professor für Strukturbiologie an der Universität Oxford, in der Radiosendung BBC 4 Today am Freitag.

Ob die Variante auch leichter übertragbar sei, könne anhand der vorliegenden Daten bislang noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. „Wir vermuten das und es gibt einige frühe Daten“, fuhr Naismith fort. Sollte sich eine leichtere Übertragbarkeit bestätigen, sei es unvermeidlich, dass die Variante auch nach Großbritannien gelange, so der Experte weiter.

Niederlande verhängen Landeverbot für Flüge aus südlichem Afrika

Auch die Niederlande werden wegen des Aufkommens einer neuen Virusvariante ein Landeverbot für Flüge aus dem südlichen Afrika verhängen. Dieses gelte ab Freitag, 12 Uhr, teilte die Regierung in Den Haag mit. Außerdem würden Südafrika sowie weitere betroffene Länder der Region zu Hochrisikogebieten erklärt. Passagiere, die aus der Region nun noch unterwegs sind, müssten sich nach Ankunft auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol testen lassen und anschließend in Quarantäne begeben.

Jens Spahn: Wer in Südafrika war, soll PCR-Test machen

Am Freitagmorgen um 5.32 Uhr ist ein Lufthansa-Flug aus Kapstadt in Frankfurt/Main gelandet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert die eingereisten Personen auf, zu Hause zu bleiben, sich zu testen und sich selbst zu beobachten. Das gelte auch für alle, die in den vergangenen 20 Tagen aus Südafrika eingereist seien. Sie sollten einen PCR-Test machen.

Jens Spahn: Variante hat „eine hohe Zahl von Mutationen“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagt zur neuen südafrikanischen Virusvariante: „Sie hat eine hohe Zahl von Mutationen. Ob sie die Infektiosität verändert oder nicht, kann man noch nicht sagen. Wir haben heute Morgen entschieden, dass Südafrika und weitere Nachbarländer zu Virusvariantengebieten erklärt werden.“ Eine Beförderung nach Deutschland gebe es nur noch für Deutsche.

RKI-Chef Lothar Wieler sagt zur neuen Virusvariante: „Das ist eine Variante mit vielen Mutationen. Einige Mutationen kennt man bereits. Es gibt weitere Mutationen, bei der wir in sehr großer Sorge sind. In bestimmten Regionen Südafrikas gibt es sehr stark steigende Fallzahlen. Aber man weiß noch nicht, ob dies mit dem neuen Virustyp zusammenhängt.“ Bislang sei dem RKI nicht bekannt, dass die neue Variante in Europa oder Deutschland vorkomme.

Österreich verbietet Einreisen aus Südafrika

Österreich verbietet wegen der neuen Corona-Variante B.1.1.529 die Einreise aus Südafrika und einigen anderen afrikanischen Staaten. Das gab das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt. Nur Österreicher, die sich in Südafrika, Namibia, Botsuana, Simbabwe und Mosambik aufhielten, dürften noch in ihre Heimat zurückkehren. Sie müssten aber besonders strenge Quarantäne-Bedingungen beachten.

Lufthansa fliegt vorerst weiter nach Südafrika

Die deutsche Lufthansa hält die Flugverbindungen in das Virusvariantengebiet Südafrika vorerst aufrecht. „Wir setzen die Vorgaben um und werden weiter fliegen, auch um Menschen nach Hause zu bringen und Fracht zu transportieren“, sagte ein Lufthansasprecher am Freitagmorgen. Lufthansa beobachte die Lage intensiv und halte sich an alle gesetzlichen Auflagen und Regeln.

Zuvor hatte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mitgeteilt, Deutschland werde Südafrika wegen der neu auftretenden Coronavirus-Variante B.1.1.529 zum Virusvariantengebiet erklären.

Italien schränkt Einreise wegen Corona-Variante B.1.1.529 ein

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza hat wegen der Coronavirus-Variante B.1.1.529 per Anordnung die Einreise aus mehreren südafrikanischen Ländern eingeschränkt. Wer in den vergangenen 14 Tagen in Südafrika, Lesotho, Botsuana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini gewesen sei, könne nicht nach Italien einreisen, teilte sein Ministerium am Freitag mit. Italienische Forscher arbeiteten daran, die Variante zu untersuchen. In der Zwischenzeit gelte „maximale Vorsicht“.

Italien hatte in der Vergangenheit schon Einreisen wegen Varianten des Coronavirus eingeschränkt, etwa Ende April wegen der auch in Deutschland derzeit vorherrschenden Delta-Variante.

Jens Spahn: Südafrika wird zum Virusvariantengebiet erklär

Deutschland erklärt Südafrika wegen der neu auftretenden Coronavirus-Variante B.1.1.529 zum Virusvariantengebiet. Die Regelung trete Freitagnacht in Kraft, Fluggesellschaften dürften dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitagmorgen mit.

Von der Leyen: Reisen aus südafrikanischen Ländern aussetzen

Wegen der Ausbreitung der neuen Corona-Variante will die EU-Kommission Reisen aus dem südlichen Afrika in die EU auf ein absolutes Minimum beschränken. Die Brüsseler Behörde werde den EU-Staaten vorschlagen, die dafür vorgesehene Notbremse auszulösen um den Luftverkehr auszusetzen, so EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

Israel: Corona-Variante aus dem Süden Afrikas im Land entdeckt

In Israel wurde nach offiziellen Angaben eine Person identifiziert, die sich mit der neuen Variante des Coronavirus infiziert hat. Zwei weitere Personen seien Verdachtsfälle, die noch auf ihre Testergebnisse warteten, so das Gesundheitsministerium am Freitag. Sie seien in Quarantäne.

Die infizierte Person sei aus Malawi nach Israel zurückgekehrt, hieß es vom Ministerium. Die anderen beiden seien ebenfalls aus dem Ausland zurückgekehrt. Alle drei Personen seien geimpft worden. Ihr genauer Status werde derzeit überprüft. Es werde nach weiteren Kontakten gesucht.

Israel hat bereits sofortige Reisebeschränkungen für mehrere afrikanische Länder verhängt. Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini seien nach einer Sonderberatung als „rote Länder“ eingestuft worden, so das Büro des Ministerpräsidenten Naftali Bennett.

WHO: Neue Corona-Variante wird auf ihre Gefahr hin untersucht

Die Weltgesundheitsorganisation WHO untersucht, ob die neue Corona-Variante B.1.1.529 als besorgniserregend eingestuft werden muss. Das sagte WHO-Expertin Maria van Kerkhove in einem Briefing. Es werde dabei untersucht, inwieweit die Variante auch Folgen für die Diagnostik, Therapien und die Impfkampagnen habe. „Es wird ein paar Wochen dauern, bis wir verstehen, welchen Einfluss diese Variante hat“, so Kerkhove.

Die WHO hat für die unterschiedlichen Corona-Variante mehrere Kategorien. Eine davon ist die Kategorie „Variant of Concern“, auf deutsch „besorgniserregende Variante“. Eine der „Variants of Concern“ ist etwa die derzeit in Deutschland vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus. Zu den Merkmalen einer solchen Variante kann etwa gehören, dass sie nachgewiesenermaßen die Übertragbarkeit des Coronavirus erhöht hat.

Neue Corona-Variante in Südafrika entdeckt – „Anlass zur Sorge“

In Südafrika ist Wissenschaftlern zufolge eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden. Die Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 „weist eine sehr hohe Anzahl von Mutationen auf“, sagte der Virologe Tulio de Oliveira auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Sie gebe in dem Land „Anlass zur Sorge“. Die Wirksamkeit der Vakzine gegen diese Virusvariante sei noch unklar.

Bislang sei die Variante auch in Botswana und Hongkong bei Reisenden aus Südafrika entdeckt worden. Gesundheitsminister Joe Phaahla bezeichnete die Variante als „ernsthaft besorgniserregend“ und als Ursache für einen „exponentiellen“ Anstieg der gemeldeten Fälle in Südafrika.

Die Zahl der täglich gemeldeten Infektionen stieg am Mittwoch auf mehr als 1200. Anfang des Monats waren es noch rund 100 Neuansteckungen.

In Südafrika war vergangenes Jahr bereits die Beta-Variante des Virus entdeckt worden. Südafrika ist mit rund 2,95 Millionen Corona-Fällen und mehr als 89.600 Toten das am schwersten betroffene Land in Afrika.