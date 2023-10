Neue Corona-Variante Pirola löst mitunter Hautausschlag aus

Eine neue Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 kursiert in Europa und Nordamerika – und sie ruft mitunter ungewöhnliche Symptome hervor. Das berichten britische Medien und berufen sich auf die British Assosiations of Dermatologists, also die britische Hautärztekammer. Demnach kann „Pirola“ Hautausschläge, rote und schmerzende Finger und Zehen oder eine Schwellung der Zunge auslösen.



Auch die üblichen Corona-Symptome wie Husten und Schnupfen treten laut der UK Health Security Agency weiter auf. Die britische Behörde registrierte im Vereinigten Königreich bislang 54 Pirola-Fälle.

Neue Pirola-Variante auch in Deutschland nachgewiesen

In Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals Mitte September einige Pirola-Fälle, die ersten Ansteckungen soll es wohl im August gegeben haben. Die Pirola-Variante sorgte nach ihrem Auftreten wegen ihrer hohen Zahl an Mutationen für Aufsehen bei Wissenschaftlern. Laut der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers of Disease Control and Prevention (CDC) ist der Unterschied zwischen der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante und Pirola mit 35 Mutationen so groß wie seinerzeit der Unterschied zwischen Delta und Omikron. Delta dominierte bis Ende 2021, bis dann Omikron das Feld übernahm.

Den britischen Behörden zufolge gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass Pirola ansteckender oder gefährlicher als die derzeit dominierenden Omikron-Varianten ist. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek hatte in der Frankfurter Rundschau im September gesagt, solange Omikron vorherrsche, mache sie sich keine Sorgen. Zu Pirola hingegen seien noch viele Fragen offen.