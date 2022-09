Das Gesundheitsamt des Berliner Bezirks Mitte ermittelt gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Corona-Isolationsvorschriften des Landes. Ein Sprecher des Bezirks sagte am Freitag der Nachrichtenagentur AFP, dass insgesamt fünf Anzeigen gegen Lauterbach beim Amtsarzt oder Gesundheitsamt eingegangen seien. Diesen werde nun nachgegangen. Zuerst hatte darüber die Welt online berichtet.

Das Gesundheitsamt habe sich kürzlich an das Büro des Gesundheitsministers gewandt und um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten, sagte der Sprecher weiter. Eine Antwort sei jedoch noch nicht eingegangen. Lauterbach war am 4. August positiv auf das Coronavirus getestet worden, seine Amtsgeschäfte nahm er deshalb vorübergehend aus der häuslichen Isolation wahr. Auf Twitter schrieb der vierfach Geimpfte zuerst von „leichten“, später von „stärkeren Symptomen als erwartet“.

Die letzten 4 Tage. Langsam geht es aufwärts. Aber COVID ist keine Kleinigkeit. Trotz 4 Impfungen und Paxlovid hatte ich stärkere Symptome als erwartet. Danke für die guten Wünsche. Hoffe, die Genesung ist bald komplett. pic.twitter.com/IJbjKS9jMy — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 9, 2022

Nach sechs Tagen, am 10. August, nahm Lauterbach wieder an einer Kabinettssitzung teil. Einen Tag zuvor hatte er getwittert, dass es langsam aufwärts gehe – und weiter geschrieben: „Hoffe, die Genesung ist bald komplett.“ Der ARD sagte er am selben Tag, dass er zwar wieder negativ sei, sich aber nicht ganz fit fühle. Die Corona-Verordnung des Landes Berlin sieht eine vorzeitige Beendigung der zehntägigen Isolationspflicht erst dann vor, wenn der Infizierte seit mindestens 48 Stunden symptomlos ist.

Lauterbach verließ Corona-Isolation am 10. August

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums teilte auf Anfrage mit, dass das Gesundheitsamt das Ministerium schon vor Wochen einmal kontaktiert habe. Es seien dem Amt damals dieselben Auskünfte wie der Öffentlichkeit zu Isolationszeit und Testergebnissen des Ministers gegeben worden. Lauterbach habe sich fünf Werktage nach Feststellung seiner Infektion PCR-testen lassen. Der CT-Wert des Tests habe dabei deutlich über 30 gelegen und somit angezeigt, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr infektiös gewesen sei.

Vor dem Verlassen der Isolation am 10. August seien drei Schnelltests negativ und Lauterbach seit mehr als 48 Stunden symptomfrei gewesen. „Da der Minister sicher sein wollte, nicht mehr ansteckend zu sein“, habe er die Schnelltests zudem mit einem PCR-Nachweis bestätigt. „Nach unseren Informationen ist der Fall für das Gesundheitsamt erledigt“, teilte das BMG weiter mit.

Marcel Luthe: Lauterbach verweigert sich Realität

Lauterbach wurde bereits von Politikern kritisiert. Der Politiker Marcel Luthe sagte auf Anfrage der Berliner Zeitung: „Auch hier verweigert sich Herr Lauterbach der Realität, verliert sich in seinen Fantastereien. Natürlich kann ein so krasser Rechtsbruch nicht unsanktioniert bleiben, wenn gleichzeitig Zehntausende durch die von ihm verantwortete Politik der Bevormundung gegängelt werden.“

Einer der Anzeigensteller äußerte sich ebenfalls. „Wer wie Karl Lauterbach das Gesundheitswesen durch seine Politik aktiv schwächt ist als Minister eine krasse Fehlbesetzung – und das zeigt sich auch, wenn er nicht einmal die eigenen Vorgaben kennt,“ so Eva-Marie Doerfler.

Die Corona-Verordnung in Berlin schreibt vor: Die häusliche Quarantäne nach positivem PCR-Test endet frühestens fünf Tage nach der positiven Testung. Zudem muss die Person 48 Stunden vorher symptomfrei gewesen sein und einen negativen Schnelltest einer Teststelle vorweisen. Eine Freitestung aus der Quarantäne mit einem Schnelltest Zuhause ist nicht erlaubt.