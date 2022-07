Im Rahmen einer neuen Studie der University of Birmingham zu den als Long Covid bekannten Spätfolgen einer Corona-Infektion haben Forscher 62 verschiedene Symptome gefunden, die noch Wochen und Monate nach einer überstandenen Erkrankung auftreten können. Bereits bekannte Symptome wie Kurzatmigkeit oder Fieber zählten wie erwartet zu den häufigsten Beschwerden. Doch auch ungewöhnlichere Symptome traten mit statistischer Signifikanz auf: Von Haarverlust über Depressionen bis hin zu erektiler Dysfunktion.

„Diese Studie bestätigt, was Patienten Ärzten und Politikern während der gesamten Pandemie mitgeteilt haben – nämlich dass die Symptome von Long Covid extrem breit gefächert sind“, sagte Dr. Shamil Haroon, Hauptautor der am Montag veröffentlichten Studie. Die gesammelten Ergebnisse sollen nun dabei helfen, „die Beurteilung von Patienten mit Langzeitfolgen von Covid-19 zu verbessern und anschließend zu überlegen, wie diese Symptombelastung am besten bewältigt werden kann“.

WHO: Bis zu 20 Prozent der Genesenen leiden an Long Covid

Für die Studie analysierte ein interdisziplinäres Forscherteam um Haroon anonymisierte Daten von rund 2,4 Millionen Menschen in Großbritannien – darunter über 486.000 Genesene, sowie etwa 1,9 Millionen Menschen, bei denen keine Anzeichen für eine durchgemachte Covid-Erkrankung gefunden wurden. Das Ergebnis: Bei der Gruppe der Genesenen traten 62 verschiedene Symptome wesentlich häufiger auf, als bei der Kontrollgruppe. Der gemessene Unterschied könne darüber hinaus nicht vollständig durch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Lebensweise der Patienten, erklärt werden.

Die Bandbreite der unter dem Begriff „Long Covid“ zusammengefassten Symptome ist groß und umfasst sowohl körperliche, als auch psychische Beschwerden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass zwischen zehn und 20 Prozent aller Corona-Patienten unter solchen mittel- bis langfristigen Folgen der Erkrankung zu leiden haben. Sind die Beschwerden auch nach über drei Monaten noch vorhanden, spricht man auch vom sogenannten Post-Covid-Syndrom. Wie viele – teils sehr unterschiedliche – Symptome dabei tatsächlich auftreten können, zeigt die in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlichte Studie.

Long-Covid: Die häufigsten und ungewöhnlichsten Symptome

Am öftesten traten solche Symptome auf, bei denen bereits weithin vermutet wurde, dass diese mit einer durchgemachten Erkrankung in Verbindung stehen könnten. Dazu gehörten Kurzatmigkeit, Anosmie (Verlust des Geruchsinns), Schmerzen in der Brust und Fieber. Jedoch traten auch viele weitere körperliche sowie psychische und kognitive Beschwerden auf.