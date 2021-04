Berlin - Die Linke-Politikern Sahra Wagenknecht muss sich wegen einem Corona-Kontakt in Quarantäne begeben. Eine Lesung zu ihrem viel diskutierenten Buch „Die Selbstgerechten – Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt“ in Berlin fällt am Donnerstag aus. Eigentlich war am Abend eine Veranstaltung mit dem SPD-Vizevorsitzenden Kevin Kühnert geplant, die im Netz übertragen werden sollte. Zu einer möglichen Corona-Infektion Wagenknechts ist nichts bekannt.

Der Campus-Verlag teilt mit: „Aufgrund einer Risikobegegnung in der vergangenen Woche musste sich Sahra Wagenknecht in häusliche Quarantäne begeben.“ Wann und wie die Veranstaltung nachgeholt wird, will der Verlag später bekanntgeben.