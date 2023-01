Angst vor Corona-Varianten: EU will Testpflicht für China-Reisende Nach dem Chaos zu Beginn der Corona-Pandemie übt die EU sich nun in Geschlossenheit. Doch bei einem Punkt gibt es keine Einigkeit. dpa

Eine Passagierin, die von Chongqing nach Madrid geflogen ist. Alberto Ortega/EUROPA PRESS/dpa

Brüssel -Trotz einer massiven Corona-Welle in China haben sich die EU-Staaten nicht auf eine Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik einigen können - empfehlen diese aber nachdrücklich. Wie die schwedische Ratspräsidentschaft am Mittwoch nach einem Treffen von Gesundheitsexperten der Mitgliedstaaten in Brüssel mitteilte, werden die EU-Länder nachdrücklich dazu aufgefordert, für alle Reisenden aus China in Richtung Europa vor der Abreise einen negativen Corona-Test vorzuschreiben, der nicht älter als 48 Stunden sein soll.