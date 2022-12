Cottbus: Mann pinkelt auf Straße und schlägt Frau – Täter gesucht Eine 63-Jährige spricht einen Mann an, weil er auf die Berliner Straße in Cottbus uriniert. Daraufhin wird sie angegriffen. Nun sucht die Polizei nach dem Täter. Kathrin Merz

Die Polizei im Einsatz: Ein Mann hat in Cottbus eine Frau geschlagen, weil diese ihn auf sein Wildpinkeln ansprach. dpa/Carsten Rehder

Cottbus -Ein Mann hat in Cottbus auf die Berliner Straße uriniert und eine Frau mit Faustschlägen attackiert, als diese ihn auf sein Verhalten ansprach. Die 63-Jährige wurde bei der Attacke am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.