Das israelische Gesundheitsministerium hat alle Krankenhäuser im Land angewiesen, seit diesem Montag PCR-Tests bei neuen Patienten durchzuführen. Hintergrund ist nach Angaben der örtlichen Behörden die steigende Zahl der Corona-Fälle, die auf eine neue Variante des Virus zurückzuführen sei. Die Einführung weiterer Corona-Regeln sei angeblich nicht geplant, hänge aber wohl mit Infektionszahlen zusammen.

In der vergangenen Woche wurden im Durchschnitt 136 neue Fälle pro Tag gemeldet, gegenüber 104 neuen Fällen pro Tag in den zwei Wochen zuvor. Das berichtet The Jerusalem Post. Derzeit gebe es 1081 bestätigte Covid-19-Infektionen, was einem Anstieg von 13,4 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Allerdings liegt diese Angabe vermutlich weit unter der tatsächlichen Anzahl.

Wie die Jüdische Allgemeine berichtet, wurden am Dienstag in den israelischen Krankenhäusern 245 neue Fälle registriert, von denen 45 als schwerwiegend eingestuft werden. Fünf Patienten befinden sich in kritischem Zustand, elf werden den Angaben zufolge beatmet. Die Quote positiver Testergebnisse unter den Meldenden liege derzeit bei 16,7 Prozent.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

WHO: Im August wurden mehr als 1,4 Millionen neue Corona-Fälle gemeldet

Das Gesundheitsministerium wies darauf hin, dass die meisten Fälle in Israel mit Heimtests oder Tests, die nicht im Labor durchgeführt werden, getestet werden. So ist es für die Behörden schwieriger ist, die Infektionsraten zu verfolgen. Mit

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden im August mehr als 1,4 Millionen neue Fälle gemeldet, was einen Anstieg von 38 Prozent gegenüber dem Vormonat ist. Der Anstieg der Fälle wird auf eine neue Corona-Variante namens BA.2.86 zurückgeführt. Kürzlich wurde festgestellt, dass sie neben Israel auch in Dänemark, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Portugal und Südafrika aufgetaucht ist.

Auch in Berlin sei die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt wieder gestiegen. Im Abwasser der Stadt nahm die Menge der nachgewiesenen Virus-RNA gegenüber der Vorwoche um 61 Prozent zu. Seit Anfang Juli halte dieser Aufwärtstrend an, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) mit. Auch das Robert Koch-Institut (RKI) bestätigte, dass die Zahl der im Labor registrierten Corona-Nachweise seit etwa sieben Wochen steigt.