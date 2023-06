Durch die Corona-Pandemie sind nach den jüngsten Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit mindestens 20 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Seit Beginn der Pandemie gibt es Spekulationen über den Ursprung des Virus.

Bis heute gilt die Theorie der Zoonose, also des Sprungs des Coronavirus von einem Tier auf den Menschen, offiziell als die plausibelste, doch sie überzeugt nicht alle. Immer wieder wird von unterschiedlichen Quellen die Theorie einer Laborpanne ins Gespräch gebracht. Die Idee, dass das Virus aus einem Labor entwichen sein könnte, wurde von Wissenschaftlern lange Zeit als unplausibel abgetan und von Politik und Medien meistenteils abgelehnt. Bestimmt auch, weil Donald Trump, der ehemalige Präsident der USA, ein Verfechter dieser Theorie war. Wissenschaftler sehen zwar weiterhin keinen direkten Beweis für die Labortheorie, dennoch gibt es immer wieder Stimmen, die behaupten, diese Hypothese sei vorschnell und ohne gründliche Untersuchung verworfen worden.

Coronavirus: Ist „Patient null“ ein Virologe aus Wuhan?

Das Medium Public in den USA behauptet nun, neue wichtige Beweise für diese Theorie seien aufgetaucht, und beruft sich dabei auf Regierungskreise.

Was die Aussagen anonymer Quellen innerhalb der amerikanischen Regierung brisant macht, ist laut dem Bericht, dass „Patient null“ identifiziert worden sei, also die erste Person, die mit dem Virus infiziert wurde. Die Zeitschrift zitiert dabei anonym „mehrere US-Regierungsbeamte“, die im Rahmen einer langwierigen Untersuchung befragt wurden und behaupten, „Patient null“ sei der chinesische Virologe Ben H., der 2019 am Wuhan Institute of Virology arbeitete und dort die Gain-of-Function-Forschung über Coronaviren leitete.

Bei diesen Experimenten werden Viren genetisch modifiziert, um besser zu verstehen, wie die Ansteckung beim Menschen funktioniert. Ben H. soll Experimente an Mäusen durchgeführt haben und dabei in Kontakt mit dem Virus gekommen sein.

Die von Public zitierten Quellen berichteten der Öffentlichkeit, dass Ben H. und seine Kollegen vermutlich zu den ersten Menschen auf der Welt gehörten, die sich 2019 mit Covid-19 infizierten.

Ben H. und seine Kollegen arbeiteten demnach im Team von einer Wissenschaftlerin, die als „Fledermausfrau“ bekannt wurde und unter Anhängern der Laborthese als eine der Hauptverantwortlichen für die Freisetzung des Coronavirus gilt. Sie habe riskante Experimente mit Fledermaus-Coronaviren in Labors durchgeführt, die nicht sicher genug waren, so die Vorwürfe. Die Forscherin hat nachdrücklich jegliche Verantwortung bestritten.

Auch die Autoren des Berichts, Michael Shellenberger, Matt Taibbi und Alex Gutentag, sind keine Unbekannten. Shellenberger, der zu den Gründern von Public gehört, ist Autor eines umstrittenen Buches mit dem Titel „Apocalypse Never“, in dem er die Panikmache der Klimabewegung kritisiert.

Here is the video that includes a scene of Ben Hu watching a lab worker handle specimens. Neither are wearing protective gear.



The same video shows WIV scientists hunting for bat viruses with little protective gear.https://t.co/oS7a5yU9IP — Michael Shellenberger (@shellenberger) June 13, 2023

Sollte sich der Bericht bestätigen, würde dies die offizielle Version zum Ursprung der Pandemie infrage stellen, wonach der erste bekannte Ausbruchsort von Covid-19 ein Wildtiermarkt in der chinesischen Stadt Wuhan gewesen ist.

WHO: Alle Hypothesen über Ursprung von Covid-19 aufrechterhalten

Es ist nicht das erste Mal, dass die These des Laborunfalls als Ursprung der globalen Pandemie diskutiert wird. Seit Beginn der Pandemie wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Verbreitung des Virus auf mangelhafte Sicherheitsstandards im chinesischen Labor zurückzuführen sein könnte.

Zuletzt im März hatten Aussagen von FBI-Direktor Christopher Wray in den USA Spekulationen über eine Laborpanne in China als Ursprung des Coronavirus neu entfacht. Die ranghöchste Covid-19-Expertin der WHO, Maria Van Kerkhove, hatte damals betont, dass man alle Hypothesen zum Ursprung des Virus aufrechterhalte, solange nicht genug Informationen vorlägen. China habe etwa Ergebnisse seiner Laborüberprüfungen noch nicht bereitgestellt. Außerdem habe die WHO noch immer keinen Zugriff auf Rohdaten über die ersten Corona-Fälle in China. Das Wuhan Institute of Virology hat sich bisher zu dem neuen Bericht nicht geäußert.

Was hinter den Behauptungen über „Patient null“ steckt, könnte bereits in der kommenden Woche untersucht werden. Das U.S. Directorate of National Intelligence plant die Veröffentlichung bisher als geheim eingestufter Informationen zu dieser Angelegenheit. Dies wurde durch ein Gesetz möglich gemacht, das Anfang des Jahres von Präsident Joe Biden unterzeichnet wurde und die Freigabe geheimer Dokumente zum Ursprung der Corona-Pandemie erleichtern soll.