Berlin - Ab kommenden Samstag droht Chaos in Berlin. Hier gilt ab diesem Zeitpunkt eine strenge 2G plus Regel. Wer keinen negativen, tagesaktuellen Corona-Test hat, braucht die dritte Impfung, also den Booster, um eingelassen zu werden. Das Problem: Die Handy-Apps CovPass, Corona-Warn-App und CovPass Check können nicht zwischen ‚vollständig geimpft‘ und ‚geboostert‘ unterscheiden. Die Apps werden von Millionen von Menschen in Deutschland genutzt, um ihre Impfzertifikate verifiziert vorzuzeigen. Die App CovPass Check ist ebenfalls frei verfügbar, sie wird genutzt, um die Echtheit der Zertifikate zu überprüfen.

Betritt ein Gast etwa ein Restaurant oder ein Theater, kontrolliert ein Mitarbeiter den Impfstatus mit der CovPass Check-App und scannt den vorgezeigten QR-Code . Die App zeigt aktuell nach zwei Impfungen den Status „vollständiger Impfschutz“ an. Obwohl ab Samstag drei Impfungen gefordert sind, leuchtet ein grünes Häkchen. Ob hier womöglich der Booster fehlt, kann die CovPassCheck-App nicht erkennen. Völlig egal, ob der Gast die CovPass-App oder die Corona-Warn-App benutzt. Zwei Impfungen gelten für die Kontroll-App als „vollständiger Schutz“.

Alle drei Apps, die Corona-Warn-App, die CovPass-App und die CovPassCheck-App zur Kontrolle wurden vom Robert-Koch-Institut herausgegeben, das Bundesgesundheitsministerium ist verantwortlich. Ein Anruf bei der Service-Hotline genügt, um zu erfahren: Die Apps sind veraltet und müssen angepasst werden. „Die 2G plus-Regel wurde viel zu schnell beschlossen“, so eine Mitarbeiterin am Telefon. Aus der Pressestelle der RKI bekommt man auf Anfrage eine ähnliche Antwort: Das Problem, dass die Apps veraltet sind, sei bekannt. Um eine Anpassung werde sich aber schnellstmöglich bemüht. Das Bundesgesundheitsministerium habe hier die Verantwortung. Dass der Booster als plus und somit als Zugang gilt, ist bundesweit erst seit diesem Jahr so, die Bund-Länder-Runde am 7. Januar legte das so fest.

CovPass App warnt: Zeigen Sie diese sensiblen Daten nicht vor

Sowohl in der Corona-Warn-App als auch in der CovPass-App können die Impfzertifikate zwar auch einzeln angezeigt werden. In der CovPass-App wird aber ausdrücklich davor gewarnt: „Zeigen Sie diese sensiblen Daten nicht in Gaststätten, bei Veranstaltungen oder in ähnlichen Situationen vor. Lassen Sie Ihren QR-Code immer mit der CovPassCheck-App prüfen.“ Das RKI ist mit einer Anfrage dazu überfragt. Die Mitarbeiterin am Service-Telefon spricht von einer Übergangslösung: Der Gast solle in diesem Fall zwar die Liste mit den Zertifikaten dem Kontrolleur zeigen, aber nicht die Zertifikate selbst öffnen. Das gehe aus Datenschutzgründen nicht. In der Corona-Warn-App fehlt der Warnhinweis, die Zertifikate nicht zu zeigen. Dazu heißt es am Service-Telefon: Die Apps sind veraltet und werden überarbeitet.

Der Landesbeauftragter für Datenschutz des Landes Berlin teilt dazu auf Anfrage der Berliner Zeitung mit, er werde sich dieses Phänomen ansehen. In einer ersten Einschätzung heißt es, um den Impfstatus zu prüfen, seien Veranstalter und Gastronomen verpflichtet, die Nachweise auch zu sehen. Es gehe in erster Linie um die Verifikation.

Dass es Probleme mit den Apps gibt und diese angepasst werden müssen, ist in Senatskreisen bekannt. Darauf angesprochen, verweisen viele Regierungsmitglieder und weitere Senatsmitarbeiter an das Bundesministerium für Gesundheit. Dieses sei für die Apps zuständig.

Gilt eine Genesung als Booster-Impfung?

Noch komplizierter wird es ab Samstag für Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden und jenen, die ihren vollständigen Impfschutz nach einer überstandenen Corona-Infektion durch eine einzelne Impfdosis erlangt haben. Bei ihnen steht im Zertifikat der Corona-Apps „Impfung 2 von 2“. Also jener Status, der bei dem Großteil der Geimpften zwar den vollständigen, nicht aber geboosterten Impfstatus nachweist. Wer zweimal geimpft wurde und sich danach infiziert hat, gilt in einigen Bundesländern als geboostert. Anzeigen können die Apps das aber nicht.

„Die neuen Regelungen setzen technische Anpassungen in allen zur Ausstellung der Zertifikate verwendeten Systemen voraus“, sagte ein Ministeriumssprecher in diesem Zusammenhang der Pharmazeutischen Zeitung. Man prüfe, wie Betroffene „möglichst schnell und einfach ein Zertifikat erhalten können, welches den neuen Darstellungsanforderungen entspricht“. Genesene mit Booster sowie Johnson-Geimpfte werden mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut eine Apotheke aufsuchen müssen, um sich ein neues Zertifikat mit neuer Kodierung ausstellen zu lassen. Eine automatische Anpassung der Nachweise ist nach derzeitigem technischen Stand nicht möglich.

Genesen und geimpft: Gängige Apps zeigen Impfschutz nicht korrekt an

„Eine Auffrischungsimpfung nachzuweisen ist für diejenigen schwierig, die zuvor nicht zweimal geimpft wurden, zum Beispiel weil sie genesen sind oder mit dem Impfstoff von Janssen nur einmal geimpft wurden. Bei ihnen zeigen die gängigen Apps den Impfschutz nicht korrekt an“, erklärt Thomas Dittrich, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbands (DAV) dem Fachmagazin apotheke-adhoc.

Er rät: „Wichtig ist, die Zertifikate nicht aus den Apps zu löschen oder die Papierform abzulegen, sondern alle Nachweise dabeizuhaben. Wir arbeiten intensiv an einer technischen Lösung.“ Nach Angaben von aponet.de, dem offiziellen Gesundheitsportal der deutschen ApothekerInnen, stellen sich Deutschlands Apotheken bereits darauf ein, dass die Nachfrage nach neuen Impfzertifikaten im Februar wieder deutlich steigt.