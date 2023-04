Coworking auf dem Land: Warum zwischen Berlin und Hamburg Büros entstehen

Die schöne neue Arbeitswelt sieht im 12.000 Einwohner zählenden Städtchen Ludwigslust auf halber Strecke zwischen Berlin und Hamburg aus wie ein Großraumbüro in der Metropole. Graue Schreibtische und Desk-Wände, ein langer weißer Konferenztisch. Glaswände geben den Blick nach draußen auf moderne Häuser-Würfel frei. Kabinen an der Seite bieten Rückzugsorte für Gespräche und Video-Konferenzen. Von der Dachterrasse des neuen Start-up- und Gründerzentrums „Develup“ indes ist das Ludwigsluster Schloss zu sehen, zur barocken Altstadt sind es wenige Schritte.

Das „Develup“ steht für eine große Hoffnung des ländlichen Raums: das mobile Arbeiten, auch New Work genannt, in sogenannten Coworking-Spaces. Das sind Gemeinschaftsbüros, die von Einzelpersonen oder Firmen tageweise oder für längere Zeit gemietet werden können.

Coworking-Spaces schießen seit einigen Jahren in Deutschland wie Pilze aus dem Boden. Von 2018 bis 2020 habe sich ihre Zahl vervierfacht, sagt der Pressesprecher des Bundesverbands Coworking Spaces, Alexander Görbing, der Deutschen Presse-Agentur. Neue Zahlen sollen dieses Jahr erhoben werden. Der Trend zu starkem Wachstum sei ungebrochen. „Es entstehen immer weitere Angebote nicht nur in den klassischen Metropolen, sondern auch in kleineren Städten und in ländlichen Regionen.“

Mecklenburg-Vorpommern will den Trend nicht verschlafen, und so wurde am Mittwoch ein Coworking-Festival unter dem Motto „Arbeiten, wo Du sein möchtest“ eröffnet. Drei Tage lang präsentieren sich 26 Anbieter von Räumlichkeiten für das gemeinsame mobile Arbeiten im Bundesland. Die Coworking-Spaces befinden sich in Zentren wie Rostock, aber auch in einem Gutshaus mitten in Mecklenburg oder am Ostseestrand auf der Insel Rügen.

Hinter einigen Coworking-Spaces steht, wie in Ludwigslust, die öffentliche Hand. Es gibt aber auch private Investoren, wie die Kette „Orangery“. Vor viereinhalb Jahren von zwei Brüdern im niedersächsischen Hildesheim gestartet, gibt es inzwischen 13 „Orangery“-Coworking Spaces in der Bundesrepublik.

Die Kette hat sich auf Städte abseits der Metropolen spezialisiert, denn dort sei man noch etwas Besonderes, erzählt Mitgründer Sebastian Groenen. Man habe etwa in Magdeburg und damit nicht allzu weit von Berlin entfernt oder in Langen bei Frankfurt am Main einen Standort. Drei Standorte gibt es in Mecklenburg-Vorpommern: Rostock, weil es dort Nachfrage von Unternehmen gebe, Stralsund unter anderem wegen der Lage an der Ostsee und Schwerin. In die Coworking-Spaces kämen viele, die sich den Arbeitsweg ins Büro sparen wollten, sagt Groenen.

MV-Innenminister Christian Pegel (SPD) bezeichnete Coworking-Spaces bei der Eröffnung des Festivals in Ludwigslust in einer Video-Botschaft als „Riesen-Chance“ für den ländlichen Raum. Er zeigte sich überzeugt, dass künftig noch viel mehr solcher Orte gefragt sein werden. Menschen aus der Region könnten dort arbeiten und andere treffen und sich das Pendeln sparen. Coworking-Spaces im ländlichen Raum eigneten sich auch für Start-ups aus den Metropolen, die einen Tapetenwechsel brauchten. Sie könnten dabei die Reize des Landes kennenlernen, und vielleicht siedele sich eine Firma sogar ganz an.

Der Unterschied zum altbekannten Gemeinschaftsbüro liegt für Verbandssprecher Görbing im Community-Gedanken. „In Coworking-Spaces gibt es Gemeinschaftseinrichtungen und üblicherweise auch Netzwerkveranstaltungen und einen institutionalisierten Austausch“, sagt er. „Der Netzwerk-Gedanke steht hier weit vorne.“ Zugleich böten die Coworking-Spaces im Gegensatz zu klassischen Büros eine hohe Flexibilität durch recht schnell kündbare Verträge. Viele - auch größere - Firmen nutzten das für die Bildung von regionalen Teams oder Projektgruppen.