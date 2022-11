Crash an Siegessäule nach Verfolgung: Taxifahrer verletzt Auf seiner Flucht vor der Polizei ist ein Raser an der Siegessäule gegen ein Taxi gefahren, das im Kreisverkehr an der roten Ampel wartete. Der 33 Jahre alte... dpa

Berlin -Auf seiner Flucht vor der Polizei ist ein Raser an der Siegessäule gegen ein Taxi gefahren, das im Kreisverkehr an der roten Ampel wartete. Der 33 Jahre alte Taxifahrer wurde bei dem Zusammenstoß auf dem Großen Stern in der Nacht zu Donnerstag leicht am Arm verletzt, sein Fahrgast blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei nahm demnach den 27 Jahre alten Beifahrer des Rasers fest. Der Fahrer gelang zunächst die Flucht.