Ein E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in Berlin-Mitte bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen kam es um 23.45 Uhr in der Grunerstraße zum Zusammenstoß des E-Scooters mit einem Auto, als der Rollerfahrer gerade die Fahrbahn querte.

Demnach musste der Schwerverletzte vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei habe noch am Unfallort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Grunerstraße sei bis zum Morgen stadteinwärts voll gesperrt gewesen.