Crash in Charlottenburg-Wilmersdorf: Unfallfahrer flüchtet offenbar zu Fuß

Ein Renault kracht in die Beifahrerseite eines BMW. Mindestens ein Mensch wird verletzt. Es stellt sich heraus, dass der vermeintliche Unfallfahrer wohl nicht gefahren ist.

Bei einem Unfall zwischen einem Renault und einem BMW in Charlottenburg-Wilmersdorf ist in der Nacht zu Samstag mindestens ein Mensch verletzt worden. Der Unfallfahrer flüchtete ersten Erkenntnissen nach offenbar zu Fuß vom Unfallort.

Gegen 3.30 Uhr krachte der Renault mit slowenischen Kennzeichen auf dem Hohenzollerndamm Ecke Uhlandstraße in die Beifahrerseite des BMW. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge noch über 20 Meter weit schleuderten. Der Renault kam in einer Fußgängerfurt im Gegenverkehr zum Stehen.

Der BMW wurde an der Seite erheblich beschädigt. Morris Pudwell

Einer der drei Insassen des Renault gab gegenüber der Polizei an, der Fahrer zu sein. Die Insassen des BMW sagten allerdings aus, der Fahrer sei nach dem Unfall aus dem Wagen gestiegen und weggerannt. Die Polizei suchte in der Umgebung nach der mutmaßlichen Unfallfahrer, allerdings erfolglos.