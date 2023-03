Crash mit Taxi: Fünf junge Menschen sterben bei Unfall nahe Karlsruhe Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Karlsruhe sterben in der Nacht fünf junge Menschen. Zwei weitere Personen werden schwer verletzt. dpa

Zwei Fahrzeugwracks stehen auf der Straße am Ostring in Eggenstein nach einem schweren Unfall, bei dem fünf Menschen ums Leben gekommen sind. Kevin Lermer/VMD-Images/dpa

Eggenstein-Leopoldshafen -Fünf junge Menschen sind bei einem Autounfall in der Nähe von Karlsruhe ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall in Eggenstein-Leopoldshafen schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war in der Nacht zum Samstag ein Auto mit vier Insassen ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte der Wagen seitlich mit einem Großraumtaxi zusammen.