Fußballstar Cristiano Ronaldo steht zum ersten Mal seit 2017 – und zum dritten Mal insgesamt – an der Spitze der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt und sichert sich damit einen Guinness-Weltrekord-Titel für das Jahr 2023, wie auf der Webseite des Preises berichtet wird.

In den zwölf Monaten bis zum 1. Mai 2023 hat Ronaldo schätzungsweise 136 Millionen US-Dollar verdient. Ronaldo übernimmt damit den Titel von Lionel Messi, der mit geschätzten 130 Millionen US-Dollar der bestbezahlte Sportler des Jahres 2022 war. Ronaldos rekordverdächtiges Einkommen setzt sich aus Einnahmen in Höhe von 46 Millionen US-Dollar unmittelbar auf dem Spielfeld und 90 Millionen US-Dollar außerhalb des Fußballplatzes zusammen.

Andere Sportler in der Top-5: Der argentinischer Fußballspieler Lionel Messi mit einem Jahreseinkommen von 130 Millionen US-Dollar

Der französische Fußballspieler Kylian Mbappé mit 120 Millionen US-Dollar

Der Basketballspieler bei Los Angeles Lakers LeBron James mit 119 Millionen US-Dollar

Der mexikanische Boxer Saul Alvarez mit 110 Millionen US-Dollar

Obwohl Roger Federer und Serena Williams beide im September 2022 in den Ruhestand gingen, erzielten sie in den letzten Monaten den höchsten Jahresverdienst für einen Tennisspieler bzw. eine Tennisspielerin. Federer, der in der Gesamtliste den neunten Platz belegt, verdiente von insgesamt 95,1 Millionen US-Dollar 95 Millionen außerhalb und nur 100.000 US-Dollar auf dem Spielfeld. Williams ihrerseits verdiente insgesamt 45,3 Millionen US-Dollar, davon 45 Millionen US-Dollar außerhalb und nur 300.000 US-Dollar auf dem Spielfeld. Sie belegte den Platz 49 der bestverdienenden Sportlerinnen und Sportler.