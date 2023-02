CSD 2023 in Berlin: Motto für Berlin Pride steht fest

Am 22. Juli findet der nächste CSD in Berlin statt. 500.000 Menschen werden erwartet. Nun steht auch das Motto des diesjährigen Christopher Street Day fest.

Das Motto des Christopher Street Day 2023 in Berlin steht fest: „Be their voice - and ours! ... für mehr Empathie und Solidarität!“. Das teilten die CSD-Organisatoren am Dienstag mit. Die Berlin Pride findet in diesem Jahr am 22. Juli statt. 500.000 Menschen werden zum CSD erwartet.

Mit dem Motto wollen die CSD-Veranstalter „nicht nur auf externe sondern auch interne Konfliktpotentiale aufmerksam machen“. „Sexualitäten, Identitäten und Lebensformen, die unserer LGBTIQA* Minderheit angehören oder auch nicht angehören, sollten in einer pluralen Gesellschaft ohne Ausnahmen mitbedacht und ihrer Selbstbestimmung akzeptiert als auch unterstützt werden“, teilte der Berliner CSD e.V. mit.

Das Motto für den CSD 2023 in Berlin. Berliner CSD e.V.

Der CSD in diesem Jahr soll zu Empathie und Solidarität „gegenüber queeren Menschen, die Opfer des Krieges gegen die ukrainische Bevölkerung sind, queeren Menschen während der Iran-Revolution oder im kleinsten Kreis in unserer Stadt Berlin“ aufrufen. „Wir müssen endlich wieder jene Regenbogenstadt werden, von der alle so gern sprechen – als Gemeinschaft – und durch mehr Support der Politik“, heißt es von den Veranstaltern.

Im vergangenen Jahr waren unter dem Motto „Vereint in Liebe. Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung“ Hunderttausende bei der bunten CSD-Parade durch mehrere Berliner Stadtteile gezogen, am Abend gab es ein großes Fest am Brandenburger Tor. Die Veranstalter schätzten die Teilnehmerzahl auf 600.000. Die Polizei sprach von 350.000.