6 Uhr: Das ist die Route der CSD-Parade in Berlin

Die Pride-Parade beginnt am Samstag um 12 Uhr an der Leipziger Straße/Ecke Spittelmarkt. Der Zug zieht über Potsdamer Platz - Potsdamer Straße - Bülowstraße - Nollendorfplatz - Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. - Lützowplatz - Klingelhöferstr. - Hofjägerallee - Großer Stern - Straße des 17. Juni.

6 Uhr: Wegner zum CSD: Wir protestieren gegen Vorurteile

Anlässlich des Christopher Street Days (CSD) am Samstag in Berlin hat der Regierende Bürgermeister Kai Wegner der queeren Community seine Solidarität zugesagt. „Empathie und Solidarität sind die Forderungen, die der CSD 2023 an uns, an unsere Gesellschaft und an Berlin stellt“, sagte Wegner. „Wir im Senat und ich persönlich stellen uns voll und ganz hinter das Motto der diesjährigen Demonstration.“

Wegner hat ein Grußwort zur gemeinsamen Eröffnung mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) angekündigt. Der CDU-Politiker will den Demonstrationszug begleiten und einige Themenwagen besuchen. Das diesjährige CSD-Motto lautet vollständig: „Be their voice – and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!“

„Wir erheben die Stimme für die Menschen, die zur Community gehören, und wir protestieren gegen Vorurteile, Ausgrenzung und Gewalt“, sagte Wegner. Der CSD verbinde in Berlin seit 45 Jahren ernste und wichtige politische und gesellschaftliche Anliegen mit Freude, Party und Ausgelassenheit, so der CDU-Politiker.

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) sprach sich für null Toleranz gegenüber Diskriminierung aus. Auch in Berlin gebe es immer wieder Fälle von Gewalt und Diskriminierung gegenüber LGBTQI*-Menschen, sagte Kiziltepe der Deutschen Presse-Agentur. „Es braucht für jeden Einzelfall eine lückenlose Aufklärung, und es braucht im ganzen Stadtgebiet Angebote zum Schutz von Betroffenen und zur Prävention von Queerfeindlichkeit.“

5.30 Uhr: Das CSD-Motto 2023

Das Motto des CSD 2023 ist: „Be their voice - and ours! ...für mehr Empathie und Solidarität!“ Dieses Jahr liegt der Fokus auf den LGBTQIA+-Communitys in afrikanischen und osteuropäischen Ländern. Im Verlauf des Tages sollen ungefähr 150 Reden gehalten werden.

5 Uhr: Das sind die Straßensperrungen zum CSD 2023 in Berlin