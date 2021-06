Berlin - Zum Christopher Street Day sind am Samstag mehrere Demonstrationen in Berlin angemeldet. Der CSD ist wegen der Corona-Pandemie diesmal am 24. Juli als Polit-Demo geplant. Der Tag erinnert an die „Stonewall Riots“ in New York in der Christopher Street, die einen einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transpersonen gegen die Willkür aus.

Folgende Demonstrationen sind angemeldet:

East Pride! CSD Berlin Pride: Die Demonstration beginnt mit einem Gottesdienst um 11 Uhr an der Gethsemanekirche. Wer nicht zum Gottesdienst möchte, kann um 13 Uhr an der Kirche eintreffen. Strecke: Schönhauser Allee, Wichertstr., Prenzlauer Allee, Danziger Str./Petersburger Str., Bersarinplatz, Petersburger Str., Karl-Marx-Allee, Strausberger Platz, Alexanderplatz

QueerschutzNow! CSD Berlin Pride: Die Demonstration beginnt am Hermannplatz um 13.30 Uhr und führt dann weiter: Hasenheide, Südstern - Südstern/Blücherstr. (ZK), Blücherstr. , Mehringdamm, Hallesches Ufer/Wilhelmstr. (ZK), Wilhelmstr., Behrenstr., Glinkastr. , Unter den Linden/Glinkastr. (ZK), Unter den Linden, Karl-Liebknecht-Str., Mollstr., Platz der Vereinten Nationen, Lichtenberger Str., Strausberger Platz, Karl-Marx-Allee, Karl-Marx-Allee/Otto-Braun-Str. (EP), Alt Nollendorfplatz, Bülowstraße, Potsdamer Straße, Ebertstr., Hannah-Arendt-Str., Wilhelmstr., Behrenstr., Glinkastr., Unter den Linden, Lustgarten, Karl-Liebknecht-Straße, Dircksenstr., Alexanderplatz (Brunnen der Völkerfreundschaft)

QTIBIPOC United! CSD Berlin Pride: Die Demonstration beginnt am Oranienplatz um 13.30 Uhr. Weiter geht es wie folgt: Oranienstr., Adalbertstr., Bethaniendamm, An der Schillingbrücke, Holzmarktstr., Holzmarktstr./Lichtenberger Str. (ZK), Lichtenberger Str., Strausberger Platz, Karl-Marx-Allee, Karl-Marx-Allee/Otto-Braun-Str., Alt (AP) Oranienplatz, Oranienstraße, Adalbertstraße, Bethaniendamm, Köpenicker Straße, Michaelkirchstraße, Holzmarktstraße, Alexanderstraße, Alexanderstr./Grunerstr.

ACSD - Anarchistischer Christopher Street Day: Die Versammlung beginnt an der Friedensstraße Ecke Märchenbrunnen um 14 Uhr. Weiter geht es wie folgt: Friedenstr., Platz der Vereinten Nationen, Lichtenberger Str., Am Straußberger Platz (ZK), Karl-Marx-Allee, Andreasstr., Schillingbrücke (ZK), Engeldamm, Adalbertstr., Waldemarstr., Mariannenplatz

CSD Berlin Pride 2021: Beginn an der Joachimsthaler Straße um 12 Uhr. Weiterer Verlauf der Strecke: Kurfürstendamm, Tauentzien - Kleiststraße, Nollendorfplatz , Karl-Heinrichs-Ullrichs-Straße, Lützowplatz, Klingelhöferstraße, Straße des 17. Juni bis Yitzhak-Rabin-Straße

Anarchistischer CSD: Die Demonstration findet am Mariannenplatz ab 18 Uhr statt.

CSD Berlin 2022: Beginn an der Hofjägerallee um 8 Uhr. Weiter bis zur Straße des 17. Juni und zum Brandenburger Tor.

ALTERNATIVER CSD:

Die Demonstration beginnt um 12 Uhr am Nollendorfplatz und zieht weiter bis zum Alexanderplatz.