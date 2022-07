Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen steigt am Samstag (12 Uhr) in Berlin wieder eine große Partyparade zum Christopher Street Day (CSD). Die Veranstalter rechnen mit bis zu 500.000 Teilnehmern. Insgesamt sind für den Aufzug circa 100 Gruppen angemeldet. Mehr als 50 Trucks werden den Zug gestalten und begleiten.

Der Umzug ist um 11.30 Uhr auf der Leipziger Straße zwischen Charlottenstraße und Axel-Springer-Straße gestartet. Nach der Eröffnungszeremonie hat sich die Demonstration gegen 12 Uhr in Bewegung gesetzt. Voraussichtlich zwischen 16 Uhr und 19 Uhr erreichen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Endpunkt am Brandenburger Tor. Bis 24 Uhr findet dort die Abschlusskundgebung statt. Autofahrer müssen aufpassen. In Berlin sind etliche Straßen gesperrt.

CSD in Berlin: Route steht schon länger fest, Partys im Anschluss

Das ist die Demo-Route: Start 12 Uhr Leipziger Straße (zwischen Charlottenstraße und Axel-Springer-Straße) – Leipziger Platz – Potsdamer Platz – Potsdamer Straße – Bülowstraße – Nollendorfplatz – Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße – Lützowplatz – Klingelhöferstraße – Hofjägerallee - Großer Stern – Straße des 17. Juni – Brandenburger Tor

CSD in Berlin: Diese Straßen sind für Autofahrer gesperrt

CSD in Berlin: Diese Straßen sind gesperrt Die Straße des 17. Juni ist ab sofort zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor bis Sonntag, 10 Uhr gesperrt. Auch die Ebertstraße ist zwischen Dorotheenstraße und Behrenstraße gesperrt

21. Juli, 12 Uhr bis 24. Juli, 10 Uhr: Ebertstraße zwischen Dorotheenstraße und Behrenstraße

21. Juli, 12 Uhr bis 24. Juli, 10 Uhr: Yitzhak-Rabin-Straße zwischen Scheidemannstraße und Straße des 17. Juni

21. Juli, 12 Uhr bis 24. Juli, 10 Uhr: Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Yitzhak-Rabin-Straße

23. Juli, 10 Uhr bis 24. Juli, ca. 15 Uhr: Leipziger Straße zwischen Charlottenstraße und Axel-Springer-Straße

23. Juli, 16 Uhr bis 23. Juli, 21.30 Uhr: Sperrung John-Foster-Dulles-Allee zwischen Spreeweg und Yitzhak-Rabin-Straße

23. Juli, 13.30 Uhr bis 23. Juli, 20 Uhr: Großer Stern (mit Erreichen des Aufzuges bis zum Schluss des Aufzuges)

Samstag: In der Zeit von 17 Uhr bis 24 Uhr kommt es aufgrund einer Demonstration zu Verkehrseinschränkungen im Bereich Hermannplatz, Kottbusser Damm, Kottbusser Straße, Kottbusser Tor, Skalitzer Straße, Oranienstraße, Heinrichplatz, Oranienstraße und Oranienplatz

Samstag: In der Zeit von 13 bis 22.30 Uhr kommt es aufgrund einer Demonstration zu Verkehrseinschränkungen im Bereich Bundeskanzleramt, Otto-von-Bismarck-Allee, Konrad-Adenauer-Straße, Reinhardtstraße, Friedrichstraße, Unter den Linden und Bebelplatz

CSD in Berlin: weiterer Zeitplan Samstag, ab 10 Uhr beginnt die Aufstellung der Fahrzeuge auf der Leipziger Straße

Samstag, ab 12 Uhr: Begrüßung durch den Vorstand vom Berliner CSD e. V.

Samstag, ab 12.30 Uhr: Abmarsch

Samstag, ab 16 Uhr: Ankunft der ersten Trucks am Endpunkt, Beginn der Abschlusskundgebung

Samstag, 18.30 Uhr: Ankunft des letzten Fahrzeugs am Veranstaltungsgelände

Samstag, 17.20 bis 24 Uhr: Bühnenprogramm

Sonntag, 0 Uhr: Ende der Abschlussveranstaltung, Beginn Abbau

Sonntag bis 7 Uhr: Reinigung des Geländes durch die BSR

CSD in Berlin: Diese After-Show-Partys sind geplant

Der CSD geht in den Berliner Clubs weiter: Allein auf der CSD-Webseite sind acht offizielle CSD-Partys erwähnt, darunter die „CSD Main Party“ im Ritter Butzke in Kreuzberg und die „Official Lesbian Pride Party“ im Metropol am Nollendorfplatz.

Das Berghain hat eine eigene CSD-Clubnacht, genauso wie viele andere Clubs – darunter das Schwuz, das about:blank, das SO36, der KitKatClub, das Watergate und die Kulturbrauerei.

BVG: Zugangsbeschränkungen an U-Bahnhöfen

Die BVG geht davon aus, dass aufgrund der großen Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern Zugangsbeschränkungen am S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor, U-Bahnhof Bundestag und U-Bahnhof Nollendorfplatz eingerichtet werden.

Der Christopher Street Day wird weltweit gefeiert. Zurück geht die Bewegung auf Ereignisse im Juni 1969, als Polizisten in New York eine Bar in der Christopher Street stürmten und so einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transmenschen auslösten. Novum in Berlin: Anlässlich der 44. CSD-Auflage werden erstmals drei Regenbogenfahnen am und auf dem Reichstagsgebäude wehen, dem Sitz des Bundestags.