CSD in Halle: Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf vier Teilnehmer

Am Wochenende wurden vier Teilnehmer des Christopher-Street-Days (CSD) in Halle angegriffen, der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Der Kontext des CSD falle in den Aufgabenbereich der Abteilung, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Neue Erkenntnisse zur Tat gebe es noch nicht.

Am Samstag sollen ein 16 und ein 20 Jahre alter Mann aus Afghanistan gemeinsam mit zwei bislang unbekannten Mittätern eine Gruppe von Personen angesprochen haben, die zuvor den CSD in Halle besucht hatten. Laut Polizei beleidigten sie eine Person und gingen dann mit Schlägen und Tritten auf die Gruppe los. Eine 41 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen drei Attackierten erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen.