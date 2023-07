CSD, Internationalistische Queer Pride, Fahrraddemo: Straßensperrungen in Berlin

Eine halbe Million Menschen wird am Samstag zum CSD 2023 in Berlin erwartet. Für die Parade am Christopher Street Day werden mehrere Straßen zwischen dem Spittelmarkt und dem Brandenburger Tor gesperrt, einige sind bereits seit Donnerstag dicht. Aber auch an anderen Stellen in Berlin sorgen Demos für Verkehrsstörungen. Ein Überblick.

CSD in Berlin: Das ist die Route – diese Straßen sind gesperrt

Die Pride-Demo beginnt um 12 Uhr in der Leipziger Straße, Höhe Spittelmarkt. Die Route führt dann über die Leipziger Straße, den Potsdamer Platz, Potsdamer Straße, Bülowstraße, Nollendorfplatz, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße, Lützowplatz, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee, Großer Stern bis zur Straße des 17. Juni, wo sie zwischen Kleiner Stern und Platz des 18. März endet. Voraussichtlich zwischen 16 und 19 Uhr erreicht der Zug den Endpunkt am Brandenburger Tor.

Die Straßen entlang der Demostrecke werden zeitweise gesperrt. Einige Straßen sind allerdings länger nicht passierbar.

Sperrungen seit dem 20.07. (8 Uhr) bis 23.07. (18 Uhr) Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor

zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor Ebertstraße zwischen Scheidemannstraßeund Behrenstraße

zwischen Scheidemannstraßeund Behrenstraße Yitzhak-Rabin-Straße

Pariser Platz

Sperrungen am 22.07. (von 6 Uhr bis abends) Leipziger Straße zwischen Charlottenstraße und Axel-Springer-Straße (Die Freigabe der Straße erfolgt zügig nach dem Ende der Reinigungsarbeiten)

Sperrungen am 22.07. (8 Uhr bis zum nächsten Tag gegen Mittag) John-Foster-Dulles-Allee/Scheidemannstraße/Dorotheenstraße zwischen Spreeweg und Ebertstraße

zwischen Spreeweg und Ebertstraße Sperrungen entlang der Aufzugstrecke (z.B. Kleiststraße und Bülowstraße)

Internationalistische Queer Pride Berlin: Straßen in Neukölln und Kreuzberg gesperrt

Neben der großen Demo zum Christopher Street Day, die zu Straßensperrungen in Mitte und Tiergarten führt, werden am Samstag auch in Neukölln und Kreuzberg Straßen gesperrt. Grund ist die IQPB, die Internationalistische Queer Pride Berlin. Dabei handelt es sich um einen alternativen und politischen Pride-Marsch, der zum dritten Mal in Berlin stattfindet und einen „Fokus auf antikoloniale, antirassistische und antikapitalistische Freiheitskämpfe“ hat. Mehrere Tausend Teilnehmer werden erwartet.

Die Demo beginnt um 17 Uhr auf dem Hermannplatz. Der Zug führt bis abends über Kottbusser Damm, Kottbusser Tor, Adalbertstraße und Oranienstraße zum Oranienplatz. Entlang der Strecke ist mit Verkehrseinschränkungen und Sperrungen zu rechnen.

Am Wochenende sorgt nicht nur der @CSD_Berlin für Verkehrsstörungen. Womit die Verkehrsteilnehmer:innen außerdem zu rechnen haben, steht in unserer #Verkehrsvorschau für den 22./23.07.2023.

➡️https://t.co/ylnNJ07OfF — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) July 21, 2023

Fahrraddemo am Sonntag

Ein Fahrradkorso unter dem Motto „Sicher mit dem Rad zum Badestrand“ fährt in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr vom Pariser Platz über Unter den Linden, Karl-Liebknecht-Straße, Alexanderstraße, Karl-Marx-Allee, Strausberger Platz, Lichtenberger Straße, Holzmarktstraße, Stralauer Platz, Mühlenstraße, Stralauer Allee, Markgrafendamm, Hauptstraße, Köpenicker Chaussee, Rummelsburger Landstraße, An der Wuhlheide, Spindlersfelder Straße, Oberspreestraße, Müggelheimer Straße und Pablo-Neruda-Straße zum Müggelschlößchenweg. Auch hier ist entlang der Strecke mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.