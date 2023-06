Eventim-Aktie nach Böhmermann-Sendung im Sinkflug

Eigentlich war die Eventim-Aktie kurz davor, an der Börse wieder an ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2021 zu kratzen. Doch nach einer Jan Böhmermann-Sendung befindet sich die Aktie im Sinkflug – über zehn Prozent an Wert büßte das Papier allein am Montag auf dem Parkett ein.

Wertverlust bei Eventim-Aktie: War Böhmermanns Kritik der Auslöser?

Gegen 14 Uhr notierte CTS Eventim bei etwa 63,40 Euro. Das entspricht einem bisherigen Tagesminus von etwa 10,64 Prozent. Bereits am Freitag rutschte die Aktie ab, kurz nach Böhmermanns Angriff in seiner Sendung ZDF Magazin Royale. Satiriker Böhmermann setzte sich dabei unter anderem kritisch mit der Gebührenpolitik des Tickethändlers auseinander. Dies könnte auch Anleger verschreckt haben.

Für die Papiere von CTS Eventim ergibt sich dennoch im Jahresverlauf noch ein Plus von über 17 Prozent. Die Bestmarke der Aktie lag bei über 71 Euro.