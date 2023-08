Dachstuhl-Brand in Lichtenrade: Feuerwehr im Großeinsatz

In der Pechsteinstraße in Berlin-Lichtenrade ist am frühen Dienstagmorgen ein Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr war mit 85 Einsatzkräften vor Ort.

Es habe auf 250 Quadratmeter Fläche gebrannt, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Acht Bewohner hätten sich noch vor der Ankunft der Einsatzkräfte selbstständig in Sicherheit gebracht. Verletzt worden sei niemand.

Es brannte das Dach eines Mehrfamilienhauses auf 250 qm Fläche. 8 betroffene Personen vor Ankunft der Feuerwehr eigenständig in Sicherheit gebracht-unverletzt. Brandbekämpfung erfolgt mit 7 C-Rohren, 2 davon jeweils über Drehleiter. 85 Einsatzkräfte vor Ort. pic.twitter.com/S4V3LghEuw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 15, 2023