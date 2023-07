„Dachte, es sei ein Scherz“: US-Soldat soll lachend nach Nordkorea gerannt sein

Der US-Soldat, der am Dienstag unerlaubt die Grenze zwischen Süd- und Nordkorea überquert hat, war Berichten zufolge zuvor in Südkorea mehrfach straffällig geworden. Wie der US-Sender CBS News am Mittwoch unter Berufung auf Militärangaben meldete, war der Mann erst vor knapp einer Woche aus einer südkoreanischen Haftanstalt entlassen worden.

Am Montag sollte der US-Soldat demnach in seine Heimat zurückkehren, sei am Flughafen jedoch unter noch ungeklärten Umständen entkommen. Einen Tag später habe der 23-Jährige dann „vorsätzlich und ohne Genehmigung“ die Grenze nach Nordkorea überquert, wie das US-Außenministerium bestätigte.

US-Soldat überquert Grenze zu Nordkorea: „Ich dachte erst, es sei ein Scherz“

Informationen der Korean Times zufolge wurde Travis King wegen mehrerer Fälle der Körperverletzung für insgesamt zwei Monate in dem Militärgefängnis in Südkorea festgehalten. Aus Gerichtsunterlagen gehe zudem hervor, dass King bereits im Februar dieses Jahres zu einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 3500 Euro verurteilt wurde. Er soll demnach ein Polizeiauto mit mehreren Tritten beschädigt und einen Konflikt mit den Vollzugsbeamten provoziert haben.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr war King lokalen Medien zufolge mit einer Reisegruppe in Panmunjeom – einem wichtigen Grenzdorf in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea – unterwegs. Wie er den Beamten der Militärpolizei am Flughafen Incheon entkommen und anschließend zur über 80 Kilometer entfernten Landesgrenze gelangen konnte, sei noch völlig unklar.

Ein Zivilist, der ebenfalls an der Tour in Panmunjeom teilgenommen hatte, erzählte gegenüber CBS News, King habe die Grenze am Dienstag lachend überquert. „Dieser Typ gibt ein lautes ‚ha ha ha‘ von sich und rennt einfach zwischen den Gebäuden hindurch“, so der Zeuge. „Ich dachte erst, das sei ein schlechter Scherz, aber als er nicht zurückkam, wurde mir klar, dass es kein Scherz war, und dann reagierten alle und es wurde ziemlich verrückt.“

Experte: Raketenstarts keine Reaktion Nordkoreas auf Grenzübertritt

Wenige Stunden nach der mutmaßlichen Festnahme Kings in Nordkorea feuerte das dortige Regime zwei ballistische Raketen in Richtung des Meeres zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan ab. Experten vermuten jedoch, dass dies eine Reaktion auf die Ankunft eines US-amerikanischen Atom-U-Bootes in der Region war.

Diese Raketenstarts hätten „wahrscheinlich nichts“ mit dem Grenzübertritt des jungen US-Soldaten zu tun, erklärte Eric Easley von der Ewha-Universität in Seoul dem britischen Sender BBC. Den Grenzübertritt des 23-Jährigen betrachte das Regime aber vermutlich dennoch „als militärische, nachrichtendienstliche und gesundheitliche Bedrohung“, so der Experte.

Die sogenannte entmilitarisierte Zone trennt die beiden koreanischen Staaten voneinander. In den vergangenen Jahrzehnten überquerten schon mehrfach US-Amerikaner die Grenze zu Nordkorea ohne Erlaubnis. Dort wurden sie meist zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und erst nach langen Verhandlungen wieder freigelassen.