Dänemark: Deutsche Urlauberin ertrinkt bei Badeunfall im Meer

Bei einem Badeunfall an der Nordseeküste in Dänemark ist eine deutsche Urlauberin ums Leben gekommen. Die 72-Jährige wurde am Mittwoch im Wasser gefunden und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, später wurde sie für tot erklärt. Das teilte die südjütländische Polizei in dem sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) mit.

Die Frau sei am Morgen im Badeort Henne Strand zum Schwimmen ins Meer gegangen. Als sie nicht zurückkehrte, leiteten die dänischen Behörden eine Suche nach ihr ein. Die Polizei sprach von einem Badeunfall. Der Ort liegt nordwestlich von Esbjerg und etwa 100 Kilometer nördlich der deutsch-dänischen Grenze.

Vi har eftersøgt en 72 årig tysk kvinde, der var gået ned for at bade kl. 0730 i morges ved Henne Strand. Hun er lige fundet i vandet og bliver fløjet til hospitalet. Hendes tilstand er p.t. ukendt. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 30, 2023