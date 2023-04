Dänemark und Niederlande spenden der Ukraine 14 Leopard-2-Panzer

Dänemark und die Niederlande wollen 14 Leopard-2-Panzer kaufen, um sie dann kostenlos der Ukraine zu überlassen. Das dänische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag in Kopenhagen mit, beide Länder wollten „gemeinsam 14 Leopard 2A4-Panzer erwerben, aufarbeiten und der Ukraine spenden“. Demnach sollen die Kampfpanzer „Anfang 2024“ geliefert werden. Die Kosten in Höhe von 165 Millionen Euro übernehmen beide Länder zu gleichen Teilen.

„Auf diese Weise nehmen wir gemeinsam Teil an der ‚Leopard-2-Koalition‘, die von vielen Partnern und Verbündeten unterstützt wird“, hieß es weiter. „Die Ukraine fordert moderne westliche Panzer, um sich der russischen Aggression zu widersetzen“, erklärte Dänemarks amtierende Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen. Sein Land unterstütze „den Kampf der Ukraine für die Freiheit seit dem Beginn der Invasion“ und werde dies auch weiterhin tun. Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren erklärte, „die Sicherheit der Ukraine und Europas sind untrennbar miteinander verbunden“.

Kiew hatte lange die Lieferung westlicher Kampfpanzer erbeten, Ende Januar wurde dem entsprochen. Deutschland und Großbritannien lieferten der Ukraine Ende März 18 moderne Leopard-2-Panzer und 14 Panzer vom Typ Challenger 2.