Wie russische oppositionelle Medien wie Meduza und Baza mit Bezug auf verschiedene Telegram-Kanäle berichten, kam es am Flughafen von Machatschkala in der russischen Republik Dagestan im Nordkaukasus am Sonntagabend nach der Ankunft eines Flugzeugs aus Tel Aviv zu tumultartigen Zuständen und antisemitischen Protesten.



Vor Landung der Red-Wings-Maschine aus Israel verbreiteten sich demnach über Telegram Nachrichten, dass ein „Direktflug aus Israel“ ankomme, verbunden mit der Aufforderung, zum Flughafen zu kommen und die Landung zu verhindern.

Laut der Website des Flughafens landete das Flugzeug aus Tel Aviv um 19.17 Uhr Ortszeit (17.17 Uhr MET). Danach seien Dutzende Demonstranten in das Terminalgebäude eingedrungen und hätten versucht, den Zaun um das Flugfeld zu durchbrechen.



In dem Messengerdienst wie auch auf anderen Plattformen wie X verbreiteten sich Videos, die eine Menschenmenge am betroffenen Flughafen zeigen sollen. Einige scheinen sich mit Polizisten zu streiten, andere halten Plakate in den Händen. Dem Telegram-Kanal „Emergency Dagestan“ zufolge suchten einige Autos, die den Flughafen verlassen, nach Juden ab. Der Kanal „Here is Dagestan“ behauptet wie auch Baza, dass auf der Suche nach israelischen Staatsbürgern die Dokumente der Insassen der Fahrzeuge überprüft worden seien.



Der Telegram-Kanal „Achtung, News“ berichtet, dass die Straßen zum Flughafen schließlich gesperrt worden seien.

Sergey Lagodinsky, deutscher Politiker jüdisch-russischer Herkunft und Abgeordneter des Europäischen Parlaments, postete auf X ein Video des Vorfalls.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Update: Menschenmenge hält Autos am Flughafen an. Suchen Autos nach Juden durch. Jüdische Gemeinde Dagestans schließt eine Evakuierung aller Juden aus der Haupstadt (ca 340 Familien) nicht aus. Sagen aber: Wie wüssten nicht wohin… https://t.co/4RURzWbwGE — Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) October 29, 2023

Es ist nicht der erste antisemitische Vorfall in Dagestan seit dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. In Chasawjurt versammelten sich am 28. Oktober während pro-palästinensischer Proteste mehrere Dutzend Anwohner in einem Hotel, nachdem Gerüchte die Runde gemacht hatten, dass sich angeblich israelische Flüchtlinge dort niedergelassen hätten. Der Präsident der Republik, Sergej Melikow, bestätigte gegenüber Zona, es hätten aufgrund „von Feinden verbreiteter Fälschungen“ antisemitische Proteste in Chasawjurtn stattgefunden.

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

When word spread that a plane from Tel Aviv was landing in Dagestan, Russia, a mob stormed the airport in what can only be described as a modern-day pogrom. pic.twitter.com/1G6phfdraz — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 29, 2023

Die jüdische Gemeinde in Dagestan schloss derweil die Evakuierung von Juden nicht aus, berichtet News.ru. Ovadya Isakov, einem Vertreter des Oberrabbinats Russlands in der Republik, zufolge hingen antijüdische Aktionen mit einem „von Israel verlorenen Informationskrieg“ zusammen. Er macht eine Desinformationskampagne in den sozialen Netzwerken für die Vorkommnisse verantwortlich.