Wenige Stunden nachdem Demonstranten mit palästinensischen Fahnen den Flughafen von Machatschkala auf der Suche nach jüdischen Passagieren gestürmt hatten, erklärte der Machthaber der russischen Teilrepublik Dagestan, die Unruhen seien von der Ukraine inszeniert worden.

„Ich glaube, dass die Initiatoren dieser Aktion mit Sicherheit unsere Feinde sind, diejenigen, die diese Ereignisse vom Territorium der Ukraine aus gesteuert haben“, sagte Sergej Melikow am Montagmorgen gegenüber Journalisten, wie aus mehreren russischen Berichten hervorgeht. Er fügte hinzu, dass die Ereignisse am Flughafen von Machatschkala ein Verrat und ein „Messer im Rücken“ für das russische Militär seien, das an dem Ukraine-Krieg beteiligt ist.

Melikow: „Grobe Verletzung des Gesetzes“ - alle Beteiligten werden bestraft

Am Sonntagabend ist eine Menschenmenge in den Flughafen eingedrungen, nachdem dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war, in der angeblich Flüchtlinge aus Israel saßen. Bei dem Vorfall seien mehr als 20 Menschen teils schwer verletzt worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Israel forderte die russischen Behörden zum Schutz seiner Staatsbürger auf.

Nordkaukasus 2023: „Willst Du uns verarschen?“ - „Doch, ich bin kein Jude, ich bin Uzbeke, soll ich meinen Passport zeigen?“ pic.twitter.com/7LP0FDPI3Q — Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) October 29, 2023

Melikow bestätigte und verurteilte den Vorfall, der auf mehreren Videos in den sozialen Medien festgehalten wurde, und nannte ihn eine „grobe Verletzung des Gesetzes“. „Es ist nicht mutig, in einer Menschenmenge auf unbewaffnete Menschen zu warten, die nichts Verbotenes getan haben“, schrieb er am Sonntagabend auf dem Nachrichtendienst Telegram. „Es ist nicht ehrenhaft, Fremde zu beschimpfen, ihnen in die Taschen zu greifen und ihre Pässe zu kontrollieren! Es ist keine gute Absicht, Frauen mit Kindern anzugreifen, die sich im Ausland in Behandlung befinden.“ Wie Melikow erklärte, werden alle an den Unruhen beteiligten Bürger bestraft werden.

Selenskyj: Tumulte in Dagestan sind „Teil der in Russland weit verbreiteten Kultur des Hasses“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich entsetzt über die Szenen in Dagestan und warf dem russischen Establishment vor, Russland zu einem Nährboden für Antisemitismus zu machen. „Dies ist kein isolierter Vorfall in Machatschkala, sondern Teil der in Russland weit verbreiteten Kultur des Hasses gegenüber anderen Nationen, die vom staatlichen Fernsehen, von Experten und Behörden propagiert wird“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X.

Appalling videos from Makhachkala, Russia, where an angry mob broke into the airport searching for Israeli citizens on the flight from Tel-Aviv.



This is not an isolated incident in Makhachkala, but rather part of Russia’s widespread culture of hatred toward other nations, which… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2023

„Der russische Außenminister hat im vergangenen Jahr eine Reihe antisemitischer Äußerungen gemacht. Auch der russische Präsident benutzte antisemitische Ausdrücke. Für die russischen Propagandisten im offiziellen Fernsehen ist Hass-Rhetorik Routine“, so Selenskyj.



Der russische Präsident hat sich bisher nicht zu den Unruhen in Dagestan geäußert.