Dagmar Frederic will unter Baum in Beelitz beerdigt werden Der DDR-Unterhaltungsstar Dagmar Frederic macht sich Gedanken um ihre künftige letzte Ruhestätte. „Unsere Töchter wissen Bescheid. Auch, dass wir unter einem... dpa

Berlin -Der DDR-Unterhaltungsstar Dagmar Frederic macht sich Gedanken um ihre künftige letzte Ruhestätte. „Unsere Töchter wissen Bescheid. Auch, dass wir unter einem Baum beerdigt werden wollen, am liebsten in Beelitz (Potsdam-Mittelmark)“, sagte sie der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe der Zeitschrift „Superillu“. „Dort fühlen wir uns mit dem Herzen zu Hause.“