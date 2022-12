„Dahmer“-Star Evan Peters hat lange mit sich gerungen Evan Peters war sich anfänglich nicht sicher, ob er wirklich einen Serienkiller spielen wollte. „Es war ein echter Kampf“, sagt der Schauspieler. Dann aber w... dpa

ARCHIV - Evan Peters nahm für die Rolle des Serienkillers Jeffrey Dahmer einiges auf sich. YNA/dpa

Los Angeles -US-Schauspieler Evan Peters hat nach eigenen Worten lange überlegt, ob er die Hauptrolle in der True-Crime-Serie „Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ annehmen soll. „Es war ein echter Kampf“, sagte der 35-Jährige in einem Interview mit „Variety“. „Ich habe viel hin und her überlegt.“