DAK: Fehltage wegen psychischer Krankheiten auf Höchststand Psychische Erkrankungen sind für Betroffene eine große Belastung. Die Fehltage wegen solcher Krankheiten sind laut DAK auf einem Höchststand. Besonders eine ... dpa

Berlin -In Berlin ist die Anzahl der Fehltage von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wegen psychischer Erkrankungen unter DAK-Versicherten nach einer Auswertung der Krankenkasse auf einem neuen Höchststand. Im vergangenen Jahr kamen in der Hauptstadt 312 Fehltage wegen psychischer Erkrankungen pro 100 DAK-Versicherte, wie die Krankenkasse in ihrem „Psychreport“ berichtet. 2021 waren es noch 303, vor zehn Jahren 250 Tage. Im Zehn-Jahres-Vergleich stieg die Anzahl der Fehltag demnach um rund 25 Prozent.